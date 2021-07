BTSの新曲「Permission to Dance」のオフィシャルティザー映像がBIGHIT MUSICのYouTubeチャンネルで公開された。

「Permission to Dance」は7月9日にリリースされるBTSのニューシングル「Butter」の収録曲で、「Make It Right (feat.Lauv)」以来2年ぶり2度目の“シーランヒョン”ことエド・シーランとのコラボで話題を集めている楽曲。ティザー映像は新型コロナウイルスのパンデミックが終了したことを告げる2022年の雑誌を読むSUGAのシーンで始まり、彼が晴れやかな顔で6人と合流して踊りだすさまが描かれる。

なお「Permission to Dance」のパフォーマンスは7月9日21:00にNAVER NOW.にて初公開される。