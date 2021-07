BOØWYの結成40周年を記念し、Blu-ray作品5タイトルが9月1日に、7inchシングルのボックスセット「BOØWY Special 7inch Box」が10月27日にリリースされる。

2021年はBOØWYが1981年5月に東京・新宿LOFTでデビューライブ「暴威LOFT FIRST LIVE」を行ってから40年目にあたる年。Blu-ray作品5タイトルは2012年発売のボックスセット「BOØWY Blu-ray COMPLETE」にも収録された「BOØWY VIDEO」「GIGS at BUDOKAN BEAT EMOTION ROCK'N ROLL CIRCUS TOUR 1986.11.11~1987.02.24」「"GIGS"CASE OF BOØWY COMPLETE」「"LAST GIGS" COMPLETE」「SINGLES OF BOØWY」で、このたび改めて単体でリリースされる。BOØWYのオフィシャルショップとUNIVERSAL MUSIC STOREでは結成40周年記念Tシャツとセットにした限定アイテムも販売。また「BOØWY Special 7inch Box」には「ホンキー・トンキー・クレイジー」「BAD FEELING」 「わがままジュリエット」「B・BLUE」「ONLY YOU」「Marionette -マリオネット-」「季節が君だけを変える」といった7枚のシングルのアナログ復刻版が収められる。

8月30日にはBlu-ray作品5タイトルと「BOØWY Special 7inch Box」を最新のアナログプレイヤーで試聴しながら、当時の様子を高橋まことに語ってもらうオンライントークイベントがオフィシャルファンクラブ「BOØWY HUNT」主催で行われる。イベントの模様は同日18:30からKIPzで有料生配信され、その後9月6日まで見逃し配信が実施される。

BOØWY 40th Anniversary / BOØWY HUNT Special Event

配信日時:2021年8月30日(月)18:30~

チケット販売URL : https://kipz.fun/mall/event/1193

※アーカイブは9月6日(月)23:59まで配信。