7月14日(水)18:30よりフジテレビ系で放送される音楽特番「2021 FNS歌謡祭 夏」の出演アーティスト第3弾が発表された。

第3弾では東京事変、星野源、Creepy Nuts、田中樹(SixTONES)、ファーストサマーウイカ、Takamiy、粗品(霜降り明星)、藤井隆、ももいろクローバーZの出演が決定した。東京事変は新曲「獣の理」、星野は楽曲「SUN」と新曲「不思議」を披露。Creepy Nutsと田中はCreepy Nutsの楽曲「かつて天才だった俺たちへ」でコラボレーションし、藤井は自身の楽曲「ナンダカンダ」をDA PUMPとパフォーマンスする。ウイカはTakamiyとAdo「うっせぇわ」をカバー。さらに粗品が書き下ろした新曲「帰り花のオリオン」も披露する。ももいろクローバーZは“ももクロちゃんと木梨とココリコ遠藤と結婚した狩野とホリケン”として登場し、木梨憲武(とんねるず)、遠藤章造(ココリコ)、狩野英孝、堀内健(ネプチューン)と共演する。先日出演が発表された森高千里は栃木県足利市にある渡良瀬橋で代表曲「渡良瀬橋」を、高校生のドローン操縦士・小澤諒祐による壮大な映像とともに届ける。

フジテレビ系「2021FNS歌謡祭 夏」

2021年7月14日(水)18:30~22:48

<出演者>

司会:相葉雅紀(嵐) / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

AI / 池田エライザ / 石崎ひゅーい / EXILE / Awesome City Club / 尾崎裕哉 / Official髭男dism / 上白石萌音 / 川崎鷹也 / Kis-My-Ft2 / King & Prince / Creepy Nuts / 倖田來未 / 郷ひろみ / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / JO1 / 清水美依紗 / Snow Man / 粗品(霜降り明星) / Takamiy / 田中樹(SixTONES) / DA PUMP / DISH// / 東京事変 / TWICE / 徳永英明 / NEWS / 乃木坂46 / 橋本愛 / ハラミちゃん / ファーストサマーウイカ / V6 / 藤井隆 / 星野源 / 三浦大知 / milet / ももクロちゃんと木梨とココリコ遠藤と結婚した狩野とホリケン / 森高千里 / 森七菜 / 薬師丸ひろ子 / 優里 / ゆず / LiSA / Little Glee Monster / 緑黄色社会 / 宮本笑里 / and more