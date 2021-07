8月27日から29日にかけて山梨・山中湖交流プラザ きららで開催される野外フェス「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2021 -25th ANNIVERSARY-」の出演アーティスト第3弾が発表された。

今回出演が明らかになったのは27日のずっと真夜中でいいのに。、緑黄色社会、28日のKANA-BOON、TAIKING(Suchmos)、29日の矢野顕子×上原ひろみ、NUMBER GIRLら16組。これで全日程の出演アーティストが決定した。プレイガイドでは本日7月7日10:00から12日23:59まで、チケットの先行抽選予約を受付中。

SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2021 -25th ANNIVERSARY-

2021年8月27日(金)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

WANIMA / 宮本浩次 / MAN WITH A MISSION / SUPER BEAVER / SHISHAMO / ずっと真夜中でいいのに。 / 東京スカパラダイスオーケストラ / Vaundy / THE BAWDIES / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY / Fear, and Loathing in Las Vegas / Age Factory / 緑黄色社会 / アイナ・ジ・エンド / ROTH BART BARON / 神はサイコロを振らない(オープニングアクト)



2021年8月28日(土)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

マキシマム ザ ホルモン / THE ORAL CIGARETTES / UNISON SQUARE GARDEN / 10-FEET / BLUE ENCOUNT / フレデリック / 04 Limited Sazabys / OKAMOTO'S / KANA-BOON / キュウソネコカミ / Creepy Nuts / PUNPEE / STUTS / TAIKING(Suchmos) / Tempalay / Yogee New Waves / BREIMEN(オープニングアクト)



2021年8月29日(日)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

[Alexandros] / クリープハイプ / レキシ / 矢野顕子×上原ひろみ / NUMBER GIRL / sumika / GRAPEVINE / go!go!vanillas / Saucy Dog / SHE'S / マカロニえんぴつ / 秋山黄色 / 折坂悠太(重奏) / ハンブレッダーズ / 変態紳士クラブ / 優里 / にしな(オープニングアクト)