8月27日から29日にかけて山梨・山中湖交流プラザ きららで開催される野外フェス「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2021 -25th ANNIVERSARY-」の出演アーティスト第3弾が発表された。
今回出演が明らかになったのは27日のずっと真夜中でいいのに。、緑黄色社会、28日のKANA-BOON、TAIKING（Suchmos）、29日の矢野顕子×上原ひろみ、NUMBER GIRLら16組。これで全日程の出演アーティストが決定した。プレイガイドでは本日7月7日10:00から12日23:59まで、チケットの先行抽選予約を受付中。
SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2021 -25th ANNIVERSARY-
2021年8月27日（金）山梨県 山中湖交流プラザ きらら
＜出演者＞
WANIMA / 宮本浩次 / MAN WITH A MISSION / SUPER BEAVER / SHISHAMO / ずっと真夜中でいいのに。 / 東京スカパラダイスオーケストラ / Vaundy / THE BAWDIES / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY / Fear, and Loathing in Las Vegas / Age Factory / 緑黄色社会 / アイナ・ジ・エンド / ROTH BART BARON / 神はサイコロを振らない（オープニングアクト）
2021年8月28日（土）山梨県 山中湖交流プラザ きらら
＜出演者＞
マキシマム ザ ホルモン / THE ORAL CIGARETTES / UNISON SQUARE GARDEN / 10-FEET / BLUE ENCOUNT / フレデリック / 04 Limited Sazabys / OKAMOTO'S / KANA-BOON / キュウソネコカミ / Creepy Nuts / PUNPEE / STUTS / TAIKING（Suchmos） / Tempalay / Yogee New Waves / BREIMEN（オープニングアクト）
2021年8月29日（日）山梨県 山中湖交流プラザ きらら
＜出演者＞
[Alexandros] / クリープハイプ / レキシ / 矢野顕子×上原ひろみ / NUMBER GIRL / sumika / GRAPEVINE / go!go!vanillas / Saucy Dog / SHE'S / マカロニえんぴつ / 秋山黄色 / 折坂悠太（重奏） / ハンブレッダーズ / 変態紳士クラブ / 優里 / にしな（オープニングアクト）