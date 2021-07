8月7日、8日、9日、14日、15日に茨城・国営ひたち海浜公園で開催が予定されていた野外ロックフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021」の中止が発表された。

今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため収容人数を例年の半数以下とし、GRASS STAGEのみの1ステージ制で開催予定だった「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」。すでに全出演アーティストもアナウンスされていたが、7月2日に茨城県医師会および県下26の医師会等から事務局側に開催中止の要請が出されたことを受け「地元病院・医療関係者のご理解・ご協力は欠かすことができません」として中止を決定したという。

フェスの総合プロデューサーである渋谷陽一氏は、公式サイトで公開したメッセージの中で「アーティストの気持ち、フェスを楽しみにしている参加者の思い、それを考えると何とも言えない気持ちになります。悔しいです。申し訳ありません」と出演者や参加者への思いを述べ、今後開催される全国の夏フェスに対し「これから開催される夏フェスの成功を強く願い、応援したいと思います」とエールを送っている。チケット払い戻しに関する詳細は後日発表予定。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021(中止)

2021年8月7日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

King Gnu / Cocco/ 櫻坂46 / SUPER BEAVER / the HIATUS / 宮本浩次 / UNISON SQUARE GARDEN / WANIMA



2021年8月8日(日・祝)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / [Alexandros] / KANA-BOON / sumika / BiSH / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / YOASOBI



2021年8月9日(月・振休)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

あいみょん / サンボマスター / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / NUMBER GIRL / back number / マキシマム ザ ホルモン / ももいろクローバーZ



2021年8月14日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

UVERworld / THE ORAL CIGARETTES / KEYTALK / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / ゲスの極み乙女。 / フレデリック / RADWIMPS



2021年8月15日(日)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

クリープハイプ / サカナクション / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / MAN WITH A MISSION / ヤバイTシャツ屋さん / LiSA / Little Glee Monster