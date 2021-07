LArc~en~Cielの結成30周年を記念して、2021年7月30日よりSHIBUYA TSUTAYAにて「30th LAMUSEMENT at SHIBUYA TSUTAYA」が開催される。



本イベントでは、SHIBUYUA TSUTAYAの複数のフロアで展示や撮影などが楽しめるアミューズメントパーク仕立てとなっており、LArc~en~Cielの誕生30年という節目を、ファンの方と一緒に祝う企画が用意されている。さらに、7F WIRED TOKYO 1999ではコラボカフェ「LArcafe 2021」を期間限定でオープンし、貴重なライブ衣装展示、ライブ映像などを公開するとのこと。 LArcafeオリジナルフードも用意されており、LArcafeランチョンマットやLArcafeコースターは持ち帰ることも可能。数量限定のロゴ入りボトルドリンクも販売される。



LArcafeは、事前にチケットの申し込みが必要となり、各回入れ替え制で日付、時間を選んでの申し込み制となる。





<公開情報>







「30th LAMUSEMENT at SHIBUYA TSUTAYA、LArcafe 2021」



期間:

前期 2021年7月30日(金)~8月20日(金)

後期 2021年8月21日(土)~9月12日(日)

※いずれも事前のチケット申し込みが必須。

※ランチョンマットの絵柄が前期と後期で異なります。 その他は期間によって異なることはございません。

※ランチョンマットの絵柄は後日発表いたします。



時間:

1.9:00~11:00

2.12:00~14:00

3.15:00~17:00

4.18:00~20:00

※各回入れ替え制



■チケット受付スケジュール

前期:7月30日(金)~8月20日(金)

LE-CIEL、 Digital Fan Club LE-CIEL、 Lmobile 会員先行受付(抽選での販売となります。 )

受付期間:2021年7月10日(土)12:00~7月12日(月)23:59



一般販売 先着受付

受付期間7月24日(土)12:00~

※一般販売につきましては、 7月22日(木)以降、 特設SNSにてお知らせいたします。



【後期】 8月21日(土)~9月12日(日)

LE-CIEL、 Digital Fan Club LE-CIEL、 Lmobile 会員先行受付(抽選での販売となります。 )

受付期間:7月30日(金)18:00~8月1日(日)23:59



一般販売 先着受付

受付期間:8月14日(土)12:00~

※一般販売につきましては、 8月12日(木)以降、 特設SNS(Twitter @30th_LAMUSEMENT、 Instagram @30th_lamusement)にてお知らせいたします。



チケット料金

お1人様平日料金:3850円(税込)、 土日祝日料金:4400(税込)を事前決済にて頂戴いたします。

※発券手数料が別途880円(tax in)かかります。



【LAMUSEMENT公式SNS】

下記SNSにて、 30th LAMUSEMENT at SHIBUYA TSUTAYAに関する情報を随時発信いたします。



Twitter:@30th_LAMUSEMENT

Instagram:@30th_lamusement



「30th LAMUSEMENT at SHIBUYA TSUTAYA」

https://tsutaya.tsite.jp/news/store/41575505/