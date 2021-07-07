LArc～en～Cielの結成30周年を記念して、2021年7月30日よりSHIBUYA TSUTAYAにて「30th LAMUSEMENT at SHIBUYA TSUTAYA」が開催される。



本イベントでは、SHIBUYUA TSUTAYAの複数のフロアで展示や撮影などが楽しめるアミューズメントパーク仕立てとなっており、LArc～en～Cielの誕生30年という節目を、ファンの方と一緒に祝う企画が用意されている。さらに、7F WIRED TOKYO 1999ではコラボカフェ「LArcafe 2021」を期間限定でオープンし、貴重なライブ衣装展示、ライブ映像などを公開するとのこと。 LArcafeオリジナルフードも用意されており、LArcafeランチョンマットやLArcafeコースターは持ち帰ることも可能。数量限定のロゴ入りボトルドリンクも販売される。



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LArcafeは、事前にチケットの申し込みが必要となり、各回入れ替え制で日付、時間を選んでの申し込み制となる。





＜公開情報＞







「30th LAMUSEMENT at SHIBUYA TSUTAYA、LArcafe 2021」



期間：

前期 2021年7月30日（金）～8月20日（金）

後期 2021年8月21日（土）～9月12日（日）

※いずれも事前のチケット申し込みが必須。

※ランチョンマットの絵柄が前期と後期で異なります。 その他は期間によって異なることはございません。

※ランチョンマットの絵柄は後日発表いたします。



時間：

１.9:00～11:00

２.12:00～14:00

３.15:00～17:00

４.18:00～20:00

※各回入れ替え制



■チケット受付スケジュール

前期：7月30日（金）～8月20日（金）

LE-CIEL、 Digital Fan Club LE-CIEL、 Lmobile 会員先行受付（抽選での販売となります。 ）

受付期間：2021年7月10日（土）12:00～7月12日（月）23:59



一般販売 先着受付

受付期間7月24日（土）12:00～

※一般販売につきましては、 7月22日（木）以降、 特設SNSにてお知らせいたします。



【後期】 8月21日（土）～9月12日（日）

LE-CIEL、 Digital Fan Club LE-CIEL、 Lmobile 会員先行受付（抽選での販売となります。 ）

受付期間：7月30日（金）18:00～8月1日（日）23:59



一般販売 先着受付

受付期間：8月14日（土）12:00～

※一般販売につきましては、 8月12日（木）以降、 特設SNS（Twitter @30th_LAMUSEMENT、 Instagram @30th_lamusement）にてお知らせいたします。



チケット料金

お1人様平日料金：3850円（税込）、 土日祝日料金：4400（税込）を事前決済にて頂戴いたします。

※発券手数料が別途880円（tax in）かかります。



【LAMUSEMENT公式SNS】

下記SNSにて、 30th LAMUSEMENT at SHIBUYA TSUTAYAに関する情報を随時発信いたします。



Twitter：@30th_LAMUSEMENT

Instagram：@30th_lamusement



「30th LAMUSEMENT at SHIBUYA TSUTAYA」

https://tsutaya.tsite.jp/news/store/41575505/