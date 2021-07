PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「Planet of The Discounts Sale」が開催中だ。期間は7月21日まで。

「Planet of The Discounts Sale」では、『KINGDOM HEARTS Ⅲ』を70%オフの2,904円で、『Dead by Daylight』を50%オフの1,540円で、『無双OROCHI3 Ultimate』を30%オフの6,006円で、『BIOHAZARD RE:3』を62%オフの2,964円で販売するなど、対象のゲームを最大80%オフで販売する。