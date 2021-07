大森靖子、初の提供曲セルフカバーアルバム『PERSONA #1』リリース

メジャーデビュー7周年を迎えた大森靖子が、初の提供曲セルフカバーアルバム『PERSONA #1』を2021年7月7日にリリースした。



本アルバムタイトルの「PERSONA」は「人間の外的側面・自分の内面に潜む自分」という意味。提供楽曲だからこそ表現することができた大森靖子自身の内面や、提供アーティストが歌唱したことで自身が得た新たな楽曲の側面を表現した作品となっている。収録曲には道重さゆみやBEYOOOOONDS内のグループ雨ノ森川海、ゆるめるモ!など、これまで様々なアーティストに提供してきた楽曲。さらには相坂優歌に提供した「瞬間最大me」には神聖かまってちゃん・の子をゲストボーカルに、℃-uteに提供した「夢幻クライマックス」には大森靖子が今回のセルフカバーのために書き下ろしたラップ詞を東京ゲゲゲイ・MIKEYが歌唱した。アレンジは全てこれまでも大森靖子の作品に多く携わってきた大久保薫が手がけた。そして、YouTubeチャンネル「街録ch-あなたの人生、教えてください-」主題歌「Rude」。さらには根本宗子主宰舞台「もっとも大いなる愛へ」主題歌「stolen worID」、アルバムタイトルトラックの新曲「PERSONA」を含む計13曲を収録。リリースを記念して、Spotifyでは「♡大森靖子 PERSONA #1 全曲解説プレイリスト」が公開された。



また、TOWER RECORDS CAFE表参道店(7月6日〜8月1日)・名古屋栄スカイル店・梅田NU茶屋町店(7月6日〜7月17日)の3店舗にて「大森靖子 × TOWER RECORDS CAFE ~整いタワレコカフェ~」が開催中。アルバム収録楽曲1からそれぞれイメージされたコラボフードメニューやコラボグッズ、テイクアウトドリンクなど大森靖子の世界観が随所に表現された内容となっている。各店舗開催期間中、毎日異なるらいvy映像を放映することも決定。今年開催した「えちえちDELETE TOUR」や2019年に開催した47都道府県ツアー、カウントダウンライブや生誕祭など商品収録をしていない映像を公開する。





<リリース情報>















大森靖子

アルバム『PERSONA #1』



発売日:2021年7月7日(水)

https://seiko.lnk.to/PERSONA

【通常盤(CD Only)】

品番:AVCD-96725

価格:3000円(税抜)

【CD+ピヤホン+直筆サイン入りB2ポスター※mu-mo限定】

品番:AVCD-96725

価格:5500円(税抜)

https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?jsiteid=mumo&artist_id=OOMRS

【LIVE FULL Blu-ray盤(CD+ Blu-ray)】

品番:AVCD-96724/B

価格:5000円(税抜)

【CD+ Blu-ray+ピヤホン+直筆サイン入りB2ポスター※mu-mo限定】

品番:AVCD-96724/B

価格:7500円(税抜)

https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?jsiteid=mumo&artist_id=OOMRS

【13体の2D靖子ちゃん盤(CD+Blu-ray+アクリルキーホルダー(13種))】

品番:AVZ1-96726/B

価格:17777円(税抜)

https://seiko-gkn.com/

※ファンクラブ限定

【CD】※()内オリジナルアーティスト

収録曲:

1. PERSONA(新曲)

2. GIRL ZONE(雨ノ森 川海)

3. 瞬間最大me feat. の子(神聖かまってちゃん)(相坂優歌)

4. EIGA をみてよ(道重さゆみ)

5. WHO IS BABY(道重さゆみ)

6. 14才のおしえて(ずんね)

7. LADY BABY BLUE(The Idol Formerly Known As LADYBABY)

8. うんめー(ゆるめるモ!)

9.゚*。:゚(*´∀`*)゚:。*ぴかりんFUTURE゚*。:゚(*´∀`*)゚:。*(椎名ひかり)

10. 夢幻クライマックス feat. MIKEY(東京ゲゲゲイ)(℃-ute)

11. KILAi STAR LIGHT(道重さゆみ)

12. stolen worID ※舞台「もっとも大いなる愛へ」主題歌

13. Rude(新曲)※Youtube「街録ch-あなたの人生、教えてください-」主題歌

【Blu-ray】

〈えちえちDELETE TOUR〉

at 千日前ユニバース(2021.4.3 2部)

at 名古屋 BOTTOM LINE(2021.4.8)

at 横浜Bay Hall(2021.4.17 2部)

at 和歌山 CLUB GATE(2021.5.22 2部)

〈大森靖子生誕祭(2020.9.18)〉

〈秘密の接触SSS vol.4(2021.4.14)〉

Music Video

堕教師 / Rude



<イベント情報>



「えちえちDELETEおかわりライブ」



2021年7月23日(祝・金)大阪・Billboard Live OSAKA

※1日2回公演

時間:

1stステージ OPEN 14:00 / START 15:00

2ndステージ OPEN 17:00 / START 18:00

料金

カジュアルエリア 7900円(1ドリンク付き)

サービスエリア 8400円(自由席・R指定席)

S指定席 9500円

BOXシート 20100円(ペア売り)

※ご飲食代は別途ご精算となります。

チケット一般販売中:

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=12727&shop=2

※本公演は、政府および各自治体から発表された新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを踏まえ、各会場の最大収容人数を通常時以下になるよう調整した新型コロナウイルス感染症対策用の座席レイアウトを使用し、公演を実施いたします。



「秘密の接触SSS vol.6」



2021年7月31日(土)東京・新宿LOFT

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

出演:大森靖子シンガイアズ

料金:2500円(税込)

https://oomoriseiko.zaiko.io/_item/338969

※チケット購入・アーカイヴ公開期間:~8月3日(火)23:59まで

■ファンクラブ会員会場抽選チケット

料金:7777円(全自由 / 生番号付 / ドリンク代別)

※受付期間:4月24日(土)12:00~5月6日(木)18:00



「大森靖子 × TOWER RECORDS CAFE ~整いタワレコカフェ~」



https://tower.jp/article/news/2021/06/23/c101

■TOWER RECORDS CAFE 表参道店

開催期間:7月6日(火)~8月1日(日)

第1弾:7月6日(火)~7月19日(月)

第2弾:7月20日(火)~8月1日(日)

■TOWER RECORDS CAFE 名古屋栄スカイル店、梅田NU茶屋町店

開催期間:7月6日(火)~7月17日(土)

第1弾:7月6日(火)~7月11日(日)

第2弾:7月12日(月)~7月17日(土)

●チケット販売中:

https://w.pia.jp/t/oomoriseiko-cafe/

※事前予約制

※1部(11:20-12:40)/2部(13:10-14:30)/3部(15:00-16:20)/4部(16:50-18:10)/5部(18:40-20:00)

※天災や災害、トラブル等により内容の変更または中止となる場合がございます。

※当記載内容は予告なく変更・追加される場合があります。予めご了承ください。

■コラボグッズ:

https://tower.jp/article/feature_item/2021/06/23/4001



大森靖子オフィシャルサイト:http://oomoriseiko.info/