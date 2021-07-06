オリジナルアニメ「サクガン」の最新PVが公開された。

「サクガン」はコロニーと呼ばれる地下都市とその外にある危険な未開地帯ラビリンスを舞台に、ラビリンスを開拓する“マーカー”になりたい少女・メメンプーと、彼女の父であり元マーカーのガガンバーを描く冒険メカアクション。PVにはメメンプー、ガガンバー、スラムの凄腕ハッカー・ユーリ、クールな女マーカー・ザクレットゥという「チーム・メメンプー」の面々が、コロニーとラビリンスを縦横無尽に駆け回る様子が映されている。

また「サクガン」の放送・配信情報が発表された。10月よりTOKYO MX、MBS、BS11にて放送され、dアニメストア、Crunchyrollほかにて配信される。さらに今夏、本編を世界初公開するワールドプレミア上映イベントが、オンラインで開催される予定。詳細は近日中に発表される。

アニメ「サクガン」

放送情報

2021年10月よりTOKYO MX、MBS、BS11にて放送

配信情報

dアニメストア、Crunchyrollほかにて配信

スタッフ

原案：戌井猫太郎『削岩ラビリンスマーカー』（エブリスタ）

監督・シリーズ構成：和田純一

シナリオ：永井真吾、望月真里子、根元歳三

キャラクター原案：岩原裕二

アニメーションキャラクターデザイン：望月俊平

コンセプトデザイン：幸田和磨

カイジュウコンセプトデザイン：河森正治（vector vision）

メカニックデザイン：ブリュネ・スタニスラス（Studio No Border）

カイジュウ・メカニックデザイン：大河広行

プロップデザイン：石本剛啓、森岡賢一

美術設定：坂本竜（ビック・スタジオ）

美術監督：大西穣（ビック・スタジオ）

色彩設計：長谷川美穂（緋和）

撮影監督：志村豪（T2studio）

助監督：三塩天平

編集：松本秀治

3DCGディレクター：後藤浩幸

2Dワークス：中村倫子

音響監督：木村絵理子

音響制作：東北新社

音楽：加藤達也

ラジオ原稿監修：諏訪勝

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：サテライト

キャスト

メメンプー：天希かのん

ガガンバー：東地宏樹

ザクレットゥ：花澤香菜

ユーリ：豊永利行

メローロ：細谷佳正

DJ K：神谷浩史

ムゥロ：和多田美咲

ボス：小山剛志

リンダ：津田美波

ルーファス：緑川光

(c)「サクガン」製作委員会