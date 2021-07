すみっこまでキレイに！数量限定『すみっコぐらし』トイレクリーナー

エリエールブランドを展開する大王は、『キレキラ(R)!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート』つめかえ用の『すみっコぐらし』デザインを2021年7月21日(水)より数量限定で全国発売する。



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。



この度、そんな幅広い世代に人気の癒し系キャラクター『すみっコぐらし』が描かれた『キレキラ(R)!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート』の限定パッケージが登場!



メインキャラクターたちが仲良く集合した可愛らしいデザインとなっており、シートの香りは夏にぴったりのすっきり爽やかなクリアレモンの香りだ。



夏は何かと菌が気になり除菌意識も高まる季節。コロナ禍で増えたステイホーム時間、 ”すみっコたちとすみっこまで徹底キレイに” 夏のお掃除を楽しもう!



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.