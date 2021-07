「バレたくなくて隠してた」10代があり得ないレベルのミスを初告白

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」、7月5日(月)は『THE FIRST TALK~初めて言うけど……~』をテーマに放送。10代のリスナーがいままで誰にも話していなかった秘密や特技を、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭に電話で初告白しました。そのなかから、16歳(高1)の女性リスナーとのやり取りを紹介します。さかた校長:今夜は『THE FIRST TAKE』ではなく、『THE FIRST TALK』の授業を行います。生徒の君の、「初めて言うけど……」から始まる初告白トークを教えてほしい。こもり教頭:はい!さかた校長:今日は、真っ白な部屋にマイク1本だけ用意して待っています!(笑)。――昨年の冬、柔道部の練習で、初告白のような状況になってしまったリスナー。中学校の卒業式も、サポーターを着けた状態で参加したとのことです。こもり教頭:え? 柔道部って、最初に受け身を習うんじゃないの?リスナー:そうです……(笑)。こもり教頭:ケガをしないために受け身ってやるんだよね?リスナー:そうです……(笑)。さかた校長:柔道はいつからやっているの?リスナー:小学3年生からです。さかた校長:というとことは、もう6、7年やっているんだよね? 受け身なんて小学生のときにマスターしてるよね? なのに、なんで骨を折っちゃったの?!リスナー:投げられたときに手を置く場所が悪かったみたいで、自分の体重が手だけに乗っちゃって……。さかた校長:うわ! 自分的にも、「受け身ミスった!」って思ったの?リスナー:いや、ポキって音がしたんですけど、衝撃すぎて痛みがなくて……しばらくしてから震え出しました。さかた校長:そうなんだ……手はどの辺を折っちゃったの?リスナー:左手の親指の付け根です。こもり教頭:それは痛いわ! これ、いままで言えなかったのは……凡ミスだからなの?リスナー:凡ミスというか、もう柔道をやっている人ならあり得ないレベルなんです。さかた校長:あり得ないの?(笑)。周りでもそんな人は見たことないの?リスナー:ないです。先生に報告したときも、あり得なさすぎて「どういうこと?!」って何回も聞かれました……(笑)。校長・教頭:(笑)。こもり教頭:これって……あり得ないレベルということは、教頭で言ったら『みなさーん!CLAP YOUR HANDS!』ってクラップしたら、そのまま手首を折っちゃうみたいなこと?リスナー:そうです……(笑)。さかた校長:これって、漫才師の人が、『なんでだよ!』ってツッコんだ右手を折っちゃうみたいなこと?!リスナー:そうです、そうです……(笑)。さかた校長:(笑)。こもり教頭:それぐらい恥ずかしい出来事だったんだね(笑)。さかた校長:じゃあ、バレたくなくて隠してたってこと?リスナー:そうです……。こもり教頭:そんな隠していたことを、話してくれてありがとうね。さかた校長:受け身をちゃんとマスターして、これからの柔道生活はケガなく頑張ってくれよ!リスナー:はい! ありがとうございました!!この日の放送では、・「初めて言うけど……この世のほとんどのもの(野菜、果物、魚など)が食べられません」という18歳の女性リスナー・「初めて言うけど……絶対音感を持っています」という16歳の女性リスナー・「初めて言うけど……マジでポケモントレーナーを目指しています」という14歳の男性リスナーとも電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/