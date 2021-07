BiSHアイナ・ジ・エンド＆リンリン 新曲『STACKiNG』は「MVのダンスがめちゃくちゃ大変だった」

BiSHのアイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。メンバーのリンリンさんをゲストに迎え、新曲の『STACKiNG』について語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」7月5日(月)放送分)アイナ:BiSHで、新しい曲『STACKiNG』を聴いてもらったんやけど……リンリン、この曲は好きですか?リンリン:はい、好きですよ。アイナ:今回は、ストリングスがたくさん入ってる系の壮大な曲になっています。私この曲、MV撮影のダンスがめちゃくちゃ大変だった記憶があるんやけど……。リンリン:大変だったね。アイナ:ちょっと難しく作っちゃったな、と思って……。リンリン:いやいや。アイナ:だから、次からは……もうちょっと簡単にしようと思うねんけど、リンリンどう思う?リンリン:うんと………そうだね(笑)。アイナ:(笑)。リンリン:でもこれは、かっこよくするべき曲だったから……ついて行く! 練習したらできるから。アイナ:そうだよね(笑)。そんな『STACKiNG』なんですけど……私この曲のサビを、BiSH結成して7年目で、初めて1番サビを私がほとんど1人で歌うみたいな歌割りになって。正直なところ、すごくプレッシャーというか「BiSHでサビ1人は、ちょっと怖いよ……」みたいなところがあって。それを、前にリンリンに話したら、励ましてくれたよね。リンリン:そう。歌うべき人が歌っているから大丈夫。アイナ:イェぇぇ(笑)。リンリン:(笑)。アイナ:ありがとうございます。BiSH / STACKiNG [OFFiCiAL ViDEO]新曲『STACKiNG』は、テレビアニメ「キングダム」第2クール(7月18日深夜に放送スタート)のオープニングテーマで、8月4日(水)リリースのメジャー4thアルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』に収録されています。7月5日(月)からは先行配信がスタートしています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/