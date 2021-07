「ABEMA(アベマ)」は「アニメLIVE2チャンネル」にて、2021年7月10日と7月11日の2日間連続で、TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』シリーズを一挙放送する。

『ウマ娘 プリティーダービー』は、Cygamesが発信するメディアミックスコンテンツ。ウマの耳と尻尾、そして超人的な身体能力を持つ「ウマ娘」たちは、「トゥインクル・シリーズ」と呼ばれるレースでの勝利を目指す物語だ。

2021年7月11日には、スペシャルイベント「Twinkle Holiday」を開催。イベントの様子は「YouTube」の公式チャンネル「ぱかチューブっ!」でも配信される。配信は、『ウマ箱2』第1コーナー購入者はイベント全編を視聴可能で、購入していない人でも最新のゲーム情報発表コーナーなどは無料で視聴できる。

今回、ABEMAでは、「Twinkle Holiday」の開催を記念し、「アニメLIVE2チャンネル」にて、TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』シリーズの全話一挙放送を決定。2021年7月10日15時よりTVアニメの第1期と第2期を連続で全話一挙放送するほか、スペシャルイベント「Twinkle Holiday」開催当日の7月11日11時からTVアニメ第1期、20時から第2期をそれぞれ全話放送する。

(C) Cygames, Inc.

(C) 2018 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」製作委員会

(C) 2021 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」製作委員会