基本情報



出身地：岩手県奥州市

生年月日：1994年7月5日（27歳）

身長：193センチ

体重：97キロ

血液型：B型







・家族構成

父、母、兄、姉。3人きょうだいの末っ子。



父：大谷徹

現役時代：黒沢尻工-三菱重工横浜、監督：水沢リトル-現・金ケ崎リトルシニア

兄：大谷龍太

前沢高-水沢駒形野球倶楽部-高知ファイティングドッグス-現・トヨタ自動車東日本（背番号24・外野手）





選手情報



所属：ロサンゼルス・エンゼルス

投打：右投左打

ポジション：投手、指名打者、外野手

背番号：17

初出場：NPB：2013年3月29日、MLB：2018年3月29日

年俸：300万ドル（約3億3000万円）

ドラフト：2012年NPBドラフト1位（北海道日本ハムファイターズ）





経歴

花巻東高

北海道日本ハムファイターズ（2013-2017）

ロサンゼルス・エンゼルス（2018-）



国際大会

第25回AAA世界選手権（2012）U18

第1回WBSCプレミア12（2015）

第4回WBC日本代表選出（2016）









花巻東高時代



監督：佐々木洋







2011年夏の甲子園（1回戦 ●花巻東7-8帝京○）



打者 3番 右翼→投手 3打数 1安打 2打点

投手 救援 5.2回 6被安打 3奪三振 5与四死球 3失点（自責点1）



2012年春のセンバツ（1回戦 花巻東●2－9○大阪桐蔭）



投手 先発 8.2回 7被安打 11奪三振 11与四死球 自責点5（敗戦投手）

打者 4番 投手→左翼 3打数 1安打 1打点 1本塁打



甲子園通算成績

投手

2試合（13回2/3）、0勝2敗、14奪三振、16与四死球、失点12（自責点6）、防御率3.77



打者

2試合、打率.333（6打数2安打）、1本塁打、3打点









北海道日本ハムファイターズ時代



背番号「11」





監督：栗山英樹





・2013

投手

13試合（61回2/3）、3勝0敗、46奪三振、41与四死球、防御率4.23、WHIP1.46



打撃

77試合、打率.238（189打数45安打）、3本塁打、20打点、4盗塁、64三振、13四死球、OPS.660（出塁率.284＋長打率.376）



守備

投手：13試合、守備率1.000

外野手：54試合、守備率.988







・2014

投手

24試合（155回1/3）、11勝4敗、179奪三振、61与四死球、防御率2.61、WHIP1.17

※3完投、2完封



打撃

87試合、打率.274（212打数58安打）、10本塁打、31打点、1盗塁、48三振、21四球、OPS.842（出塁率.338＋長打率.505）



守備

投手：24試合、守備率.969

外野手：8試合、守備率1.000







・2015

投手

22試合（160回2/3）、15勝5敗、196奪三振、49与四死球、防御率2.24、WHIP0.91

※5完投、3完封



打撃

70試合、打率.202（109打数22安打）、5本塁打、17打点、1盗塁、43三振、8四球、OPS.628（出塁率.252＋長打率.376）



守備

投手：22試合、守備率.978







・2016

投手

21試合（140回）、10勝4敗、1ホールド、174奪三振、53与四死球、防御率1.86、WHIP0.96

※4完投、1完封



打撃

104試合、打率.322（323打数104安打）、22本塁打、67打点、7盗塁、98三振、55四死球、OPS1.004（出塁率.416＋長打率.588）



守備

投手：21試合、守備率.970







・2017

投手

5試合（25回1/3）、3勝2敗、29奪三振、19与四球、防御率3.20、WHIP1.26

※1完投、1完封



打撃

65試合、打率.332（202打数67安打）、8本塁打、31打点、63三振、26四死球、OPS.942（出塁率.403＋長打率.540）



守備

投手：5試合、守備率1.000





・NPB通算成績

投手：85試合（543回）、42勝15敗、1ホールド、624奪三振、223与四死球、防御率2.52、WHIP1.04



打撃：403試合、打率.286（1035打数296安打）、48本塁打、166打点、13盗塁、316三振、123四死球、OPS.859（出塁率.358＋長打率.500）

















ロサンゼルス・エンゼルス時代



背番号「17」





監督：マイク・ソーシア（-2018）→ブラッド・オースマス（2019）→ジョー・マドン（2020-）

専属通訳：水原一平

代理人：ネズ・バレロ（CAAスポーツ）

契約金：231万5000ドル（約2億5500万円）







・2018

投手

10試合（51回2/3）、4勝2敗、63奪三振、22与四球、防御率3.31、WHIP1.16



打撃

104試合、打率.285（326打数93安打）、22本塁打、61打点、10盗塁、102三振、37四球、OPS.925（出塁率.361＋長打率.564）



年俸

54万5000ドル（約6000万円）







・2019

投手

登板なし



打撃

106試合、打率.286（384打数110安打）、18本塁打、62打点、12盗塁、110三振、33四球、OPS.848（出塁率.343＋長打率.505）



年俸

65万ドル（約7200万円）







・2020

投手

2試合（1回2/3）、0勝1敗、3奪三振、8与四球、防御率37.80、WHIP6.60



打撃

44試合、打率.190（153打数29安打）、7本塁打、24打点、7盗塁、50三振、22四球、OPS.657（出塁率.291＋長打率.366）



年俸

25万9259ドル（約2900万円） ※短縮シーズンのため







・2021

投手

12試合（60回）、3勝1敗、83奪三振、35与四球、防御率3.60、WHIP1.27



打撃

79試合、打率.276（279打数77安打）、31本塁打、67打点、12盗塁、90三振、36四球、OPS1.063（出塁率.364＋長打率.699）



年俸

300万ドル（約3億3000万円）





・2022

年俸

550万ドル（約6億円）



FA

2024年









タイトル・表彰・オールスター





タイトル

NPB

最多勝利：1回（2015年）

最優秀防御率：1回（2015年）

最高勝率：1回（2015年）



MLB

なし



表彰

NPB

最優秀選手（MVP）：1回（2016年）

ベストナイン：3回（投手部門：2015年、2016年 / 指名打者部門：2016年）

月間MVP：2回（投手部門：2015年4月、2016年6月）



MLB

新人王（2018年）

月間MVP：1回（2021年6月）

週間MVP：3回（2018年4月2日 - 4月8日、2018年9月3日 - 9月9日、2021年6月14日 - 6月20日）

月間新人MVP：2回（2018年4月、2018年9月）



国際大会

WBSCプレミア12

ベストナイン：1回（先発投手部門：2015年）



オールスター

NPB

出場

2013年（外野手）、2014年（投手）、2015年（投手）、2016年（投手）、2017年（指名打者）



オールスターMVP：1回（2016年第2戦）

オールスター敢闘賞：1回（2013年第3戦）



MLB

出場

2021年（投手・DH）

