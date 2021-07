「選択的夫婦別姓」は新たな対立を生む!? 若新雄純が独自視点で「“絶対的”夫婦別姓」を提案

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。6月24日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「“夫婦別姓”の議論」について取り上げました。最高裁大法廷は6月23日(水)、「夫婦別姓」を認めない民法と、戸籍法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた3件の家事審判の特別抗告審で、両規定を「合憲」とする決定を出しました。若新は、このニュースについて論じる上で、「前提として、裁判所はルール(法律)を決める場所ではない。ルール違反の疑いがあったときに、それをジャッジする『司法』と言われる場所」と説明。そのため、夫婦同姓や夫婦別姓がどうあるべきなのか、制度のあり方については「本来なら、司法ではなく立法。つまり、ルールを作る側が考えるべきことだから、裁判所は『必要なら政治家が国会で話し合ってね』と結論づけている」と補足します。若新自身は“自由主義”で、かねてから夫婦別姓に賛成と言います。選択的夫婦別姓の制度導入について議論が活発化するなか、「僕も時代に合わせてとっとと変えればいい、選択できるということも素晴らしいと思っていた。だけど、最近はいろんな議論を通してちょっと意見が変わってきた。制度を変えるなら、十分議論した上で、(“選択的”夫婦別姓ではなく)『夫婦別姓』にするのがいいのではないかと思っている」と見解を示します。結婚は二人でするもの。仮に選択的夫婦別姓の制度が導入されたとしても、婚姻者同士で意見が合わないケースや、お互いの家族間で意見が対立してしまうケースも生まれることが予想されると言います。「友人にこの話をしたら、たしかに、将来自分の娘が結婚することになって、相手の男性の名字に変えることを選択したとしたら、『なぜ別姓を選べるのに自分の名字を捨てるの?』と文句を言ってしまうかもしれないと言っていた。そういう親子間トラブルみたいなものも生まれるだろう」と懸念します。さらには、「(今後もし)選択的夫婦別姓の制度が導入されたら、世論調査などを参考にすると、別姓にする人が多くなり同姓が少数派になると思う。そうなると、多数がやっているのに、やらない人がいると『なにか理由があるの?』『意外だね。古い価値観なの?』などと言われ、同姓を選択した夫婦が変な目で見られる可能性もある」と指摘。続けて「いまの日本の社会の実情を見ると、価値観が違う世代が一緒に社会生活を営んでいるわけだから、僕は、もし制度を変えるのであれば『夫婦別姓』をあえて絶対にする方がいいのではないかと思っている。家業の都合など、どうしても相手側の名字を名乗りたいときは、それこそ今のビジネスネームのようにすればいいだろう。制度が絶対的なら、少なくとも対立は生まれない。そういったところまで踏まえて考えないといけないのでは」と主張し、「夫婦別姓の議論に賛否あることにとても注目している」と関心を寄せます。加えて、「基本的には、ものごとには選択肢があったほうがいいと思っている。個人がどうしたいかの話だけであれば、常に選択の余地があっていい。だけど、結婚や家族を作ることは(個人ではなく)違いを持つ他人同士で一緒に新しいものをつくること。違う価値観が混ざる社会のなかに選択肢があることで、対立や争い、分断を生んできたこともある。僕は、夫婦別姓が理想だと思っているけど、選択的ではない絶対的な制度にすることも踏まえて時間をかけてじっくり考えたほうがいいのではないかと思っている」と話していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、角田陽一郎(月曜)、乙武洋匡(火曜)、副島淳(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/38286