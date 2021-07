アニメ「BIOHAZARD:Infinite Darkness(バイオハザード:インフィニット ダークネス)」に登場する米軍特殊部隊・MAD DOGSをイメージした腕時計が、2500点限定でPREMICOオンラインショップにて販売されている。

時計の文字盤中央にはMAD DOGSのエンブレムを配置。本体に耐食性・耐久性に優れるステンレス素材が使われており、耐震性ムーブメント、方位表示ベゼル、10気圧防水、蓄光仕上げなどにより過酷な状況に対応できる。風防はサファイアガラス製で、光の反射を抑えるコーティングが施された。裏蓋には作品のタイトルロゴと、エディションナンバーが刻印されている。

価格は税込4万3780円。商品はMAD DOGSのエンブレム入り特製ボックスに収められ、8月中旬に発送される。

(c)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.