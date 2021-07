コロナ禍で都会・地方「二拠点生活」が人気!? 若新雄純「自分の価値を曖昧にできるほうが生きやすい」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。6月17日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、コロナ禍で人気となっている都会と地方での「二拠点生活」について取り上げました。新型コロナウイルスの感染拡大により、旅行を楽しむことが難しくなったり、在宅勤務が普及したり、日常生活において新しい生活様式が叫ばれるなか、都会と地方の双方に住まいを持つ「二拠点生活」を希望する人が増えています。* * *福井県出身の若新が、東京と地元・福井に拠点を置くようになったのは2014年から。当時は“移住”が少しずつ注目されていたものの、二拠点生活は現在ほどフィーチャーされていなかったと言います。そんな当時から、若新は「東京か福井かを選ぶことなく、両方に家も車も仕事も友人関係も会社もつくってきた」と胸を張ります。お金をたくさん稼ぐことだけを考えるのであれば、「1ヵ所でやっていたほうが、当然集中できるし、効率も良くなくなるから、そのほうが早かったと思う」と言いながらも、東京と福井に拠点を置いた理由について、「1ヵ所で根を張り、頑張って少しずつステップアップしていくことは素晴らしいけど、そこには終わりのない競争が待っている。いいマンションに住めるようになって、いい車が買えて、それなりに成功したとしても、特に東京での生活には、上には上がいくらでもいる。僕は比較意識が強いほうなので、自分と人との比較をついしてしまう。なので、そこそこ上(の立場)に行けたとしても、1つの場所の競争のなかで評価され続けるのは窮屈だろうなと思った」と説明。一方で、田舎ではそうした比較がないのかと言えば、「田舎は田舎で、コミュニティ内での比較や競争などはしっかりある」と言います。都会と地方、どちらに拠点を置くにせよ、「1ヵ所に自分の居場所を固定すると、そのなかでの競争に巻き込まれるし、そこでトップに近づけば近づくほど、今度はそれを失うのが怖くなったり、それらしい振る舞いを求められたりする」と若新。そこで、ふと思ったこととして、「全然違う場所に、(拠点を)2ヵ所作ったら、足し算ではなくかけ算になってよくわからなくなるんじゃないかと。東京や田舎1本でやっている人との単純な比較が難しくなるし、いろいろなものをかけることで、社会的な評価が曖昧になる。社会ではみんな点数をつけて、わかりやすく並べて比較することが好きだから、よほど強い人じゃないと否応なしにそれに巻き込まれてしまう。僕みたいに弱い人間は比較意識を気にしてしまうけど、全然違う価値観があるところに2つ以上の仕事や活動を組み合わせると、ごちゃごちゃしてよくわからなくなる」と話します。二拠点にすることで「文化や価値観が違うものをかけ合わせることで、社会的なランクではなく、まったく新しい自分独自の基準や尺度を作りやすくなる。いい意味で競争に勝つのではなく、競争から抜け出すことができるいい方法だと思う」と実感を語ります。さらには「比較されるのに疲れたという人は、全然違うものとかけ合わせる二拠点生活を考えてみるのもいいと思う」とおすすめします。そんな若新の主張に、番組Twitterにはリスナーから「比べ合いの土俵を対比するというのは、精神疲弊を減らすライフハックなのかも。いいことを聞いた!」との反応も。あらためて、若新は「競争から逃げるというのは、頑張らないという意味ではない。他人と比較しているつもりがなくても、そうしても比較のなかに巻き込まれてしまう。自分の価値を一つの場所で高めることより、拠点をいくつか持って自分の価値を曖昧にできる人生のほうが生きやすいと思う」と話していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、角田陽一郎(月曜)、乙武洋匡(火曜)、副島淳(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/38286