AAAMYYYY、約2年半ぶりのフルアルバム収録曲「AFTER LIFE」MV公開

AAAMYYYYが、2021年8月18日にリリースする2ndアルバム『Annihilation』から収録曲「AFTER LIFE」のMVを7月5日に公開した。



Tempalayのメンバー、そしてRyohuやTENDREのサポートや楽曲提供なども行うシンガーソングライター/トラックメイカー・AAAMYYY。「AFTER LIFE」は、アルバムリリースに先立って6月25日より先行配信している楽曲で、コーラスにはShin Sakiura, TENDRE,Tondenhey(ODD Foot Works)、ベースはTENDRE、ドラムは石若駿が参加している。MVのディレクションはMargt(PERIMETRON)が務め、楽曲を歌い上げるAAAMYYYを映したツーカットのみでシンプルな構成の映像となっている。



<リリース情報>







AAAMYYY

2ndアルバム『Annihilation』



発売日:2021年8月18日(水)

価格:2750円(税込)

=収録内容=

1. Elsewhere

2. 不思議

3. Leeloo

4. PARADOX

5. 天狗(Ft.荘子it)

6. FICTION

7. Utopia

8. TAKES TIME

9. AFTER LIFE

10. HOME



<ツアー情報>



AAAMYYY

「Annihilation Tour」

=ツアー日程=

2021年9月10日(金) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

2021年9月15日(水) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

2021年9月16日(木) 大阪・梅田CLUB QUATTRO



チケット一般発売:7月10日(土) 10:00

URL:https://w.pia.jp/t/aaamyyy/



AAAMYYY Official Site:https://aaamyyy.jp/