AAAMYYYY、約2年半ぶりのフルアルバム収録曲「AFTER LIFE」MV公開

AAAMYYYYが、2021年8月18日にリリースする2ndアルバム『Annihilation』から収録曲「AFTER LIFE」のMVを7月5日に公開した。
Tempalayのメンバー、そしてRyohuやTENDREのサポートや楽曲提供なども行うシンガーソングライター/トラックメイカー・AAAMYYY。「AFTER LIFE」は、アルバムリリースに先立って6月25日より先行配信している楽曲で、コーラスにはShin Sakiura, TENDRE,Tondenhey(ODD Foot Works)、ベースはTENDRE、ドラムは石若駿が参加している。MVのディレクションはMargt(PERIMETRON)が務め、楽曲を歌い上げるAAAMYYYを映したツーカットのみでシンプルな構成の映像となっている。
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＜リリース情報＞
AAAMYYY
2ndアルバム『Annihilation』
発売日：2021年8月18日（水）
価格：2750円(税込)
＝収録内容＝
1. Elsewhere
2. 不思議
3. Leeloo
4. PARADOX
5. 天狗(Ft.荘子it)
6. FICTION
7. Utopia
8. TAKES TIME
9. AFTER LIFE
10. HOME
＜ツアー情報＞
AAAMYYY
「Annihilation Tour」
＝ツアー日程＝
2021年9月10日(金) 東京・恵比寿LIQUIDROOM
2021年9月15日(水) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
2021年9月16日(木) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
チケット一般発売：7月10日(土) 10:00
URL：https://w.pia.jp/t/aaamyyy/
AAAMYYY Official Site：https://aaamyyy.jp/
AAAMYYYYが、2021年8月18日にリリースする2ndアルバム『Annihilation』から収録曲「AFTER LIFE」のMVを7月5日に公開した。