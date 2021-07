notallが7周年ライブ＆ヒーローショーを開催「みんなを笑顔にできるヒーローで」【動画＆写真】

アイドルグループ・notallの7周年を祝うワンマンライブ「SUPER FORCE HEROES〜もしキミを救えるなら〜」が7月4日(日)に神田明神ホールにて開催された。



【写真】コミカルなヒーローショーと圧巻のパフォーマンス、notallワンマンライブの模様【25点】



この日は、タイトルの「SUPER FORCE HEROES」にちなんで、ヒーローをコンセプトにしたステージ演出が披露された。



メンバーによる公演前の影ナレが終わり、今か今かとオープニングを待つファン。すると突然客席から女性の悲鳴が聞こえ黒ずくめの軍団に連れていかれる、どうやら悪の組織「ノトル」によるイベントの乗っ取りが始まったようだ…こうしてノタルらしさ全開の“茶番劇”でトリッキーなオープニングを迎える様子はもはやヒーローショーさながらの演出。



ヒーローマントに身を包み、次々と必殺技を繰り出すノタルメンバーたち。悪の組織「ノトル」のボス役には、西山野園美がゲスト出演しており、会場を大いに盛り上げていた。



ヒーローショーとは打って変わって、ライブパートはしっかりパフォーマンスを魅せることができるのもノタルの魅力の一つだろう。





4月より3ヶ月連続でデジタルリリースした第一弾楽「DREAMIN’ City」からライブがスタート、全編が空耳ソングとなっておりMV要チェックの「Oh! She know it all」、心地よいディスコサウンドがクセになる「電光石火ちょうだい」をセットリストの要となるポイントに散りばめつつ、人気曲やワンマンらしい選曲で、会場を埋め尽くす満員のファンと一体となり盛り上がる様子は、7年間のグループの歩みとファンとの成熟した関係性を感じることができる瞬間だ。



MCにて片瀬成美は「ステージに立つと、アイドルをやっているのは自分のためだけじゃなくて、応援してくれるみんなのためでもあるんだなと改めて感じます」「7年間本当にありがとうございました。そして、8年目もよろしくお願いします」と温かい感謝の言葉をファンに伝えた。



リーダーの佐藤遥は「私たちもそれぞれ苦しいこととか、ぼろぼろになりそうな時もいっぱいあって、今日のライブも正直不安で大丈夫かなって思ってたけど、ここに立ったら今日のタイトルみたいに自分たちはヒーローなんじゃないかってみんながそう思わせてくれた、だからみんなこそが本当はヒーローなんじゃないかなって思います!」「私たちノタルも強いだけじゃない、みんなを笑顔にできるヒーローでいたい!」と宣言し、ファンの大きな拍手が巻き上がった。



ファンにとってのヒーローは紛れもなくノタルで、そのノタルにとってのヒーローはきっと支えてくれるファンに違いない。「もしキミを救えるなら」と、笑顔の似合う私たちのヒーローは、8年目もきっと突き進んでくれるだろう。







