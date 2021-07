えがお、新サプリメントブランド「for me」立ち上げ 「乳酸菌EC-12」配合の「for me LALA FLORA」新発売

健康食品の通信販売を行うえがおは7月1日、新たなサプリメントブランド「for me(フォーミー)」を立ち上げ、「乳酸菌EC-12」を配合したサプリメント「for me LALA FLORA(フォーミー ララ フローラ)」を発売した。すこやかな美しさを目指す人を応援する。



新ブランド「for me」は、心もカラダもすこやかで美しくあるために、毎日の積み重ねをサポートするサプリメントブランド。食事や運動などの生活習慣と組み合わせることで、美と健康のパフォーマンスを最大限に高めるとし、「私のためにある」と思ってもらえるような良い商品を届けることを目指し、利用者の前向きな日々を応援するとしている。



7月1日に発売した新商品「for me LALA FLORA」は、1兆個の乳酸菌を配合し、体内環境を優しくサポートするサプリメント。人間に本来備わっている美と健康のパワーのために欠かせない「乳酸菌EC-12」に加え、内側からカラダをケアするフラクトオリゴ糖と不溶性食物繊維を配合。3つのチカラによるトリプルケアで内側からスッキリとした毎日へつながるとし、心もカラダもスッキリとした自分でありたいという、真の健康美を願う人々を応援する。







「for me LALA FLORA」は、約1カ月分62粒入りで3726円(税込)。「えがお公式通販サイト」および、専用ダイヤルから購入できる。「for me」シリーズにはほかに、セサミン・セサモリンとアスタキサンチンを組み合わせた「for me BE FINE」、糖と脂肪の吸収を穏やかにする「for me INNER BEAU Fiber Green」がラインアップする。