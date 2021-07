清水翔太が7月21日にリリースする9thアルバム「HOPE」のリードトラックにTaka(ONE OK ROCK)がゲスト参加することが発表された。

楽曲のタイトルは「Curtain Call feat. Taka」。昨年6月に同世代アーティストによる“[re:]プロジェクト”をともに立ち上げるなどかねてより親交の深い両者は、今回清水からのオファーにTakaが快諾する形でコラボレーションすることになった。YouTubeでは「HOPE」の全曲ティザーが公開中で、「Curtain Call feat. Taka」も試聴することができる。この曲はアルバムの発売に先駆けて7月7日に先行配信される。

またYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開され大きな話題となった「花束のかわりにメロディーを - From THE FIRST TAKE」の音源が「HOPE」に収録されることも明らかに。この曲は配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」からも単曲で配信リリースされる。

Taka(ONE OK ROCK) コメント

[re:]プロジェクトから清水翔太との親交はより深いものになり、今回のオファーを二つ返事で引き受けさせていただきました!

彼とこうしてコラボレーションできた事は僕にとっても非常に大きな意味があり、ミュージシャンとして、友人として彼をリスペクトすると同時に、彼の持つ魅力や歌の素晴らしさを僕自身もこの機会でより知ることができました。

何よりも楽曲が素晴らしく、ミュージックビデオも2人で話し合いながら作っていった作品なので、ぜひみなさんに聴いて愛していただければと思います!