7月23日から25日にかけて秋田・男鹿市船川港内特設ステージで開催予定だった野外ロックフェス「OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL VOL.11」の中止が発表された。

これは秋田県内の新型コロナウイルス感染拡大状況の悪化を受けての決定。チケット払い戻しなどに関する詳細は後日アナウンスされる。今年の「OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL」にはNulbarich、NAMBA69、MAN WITH A MISSION、ヤバイTシャツ屋さん、打首獄門同好会、Creepy Nuts、SiM、SUPER BEAVER、10-FEET、Dragon Ash、マキシマム ザ ホルモン、MONOEYESら40組の出演が予定されていた。

OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.11(※開催中止)

2021年7月23日(金・祝)秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ

OPEN 9:00 / START 10:00 / END 21:00(予定)

<出演者>

ENTH / OxNxDxA~男鹿ナマハゲ太鼓推進協議会。 / Crystal Lake / コロナナモレモモ(マキシマム ザ ホルモン2号店) / SHANK / dustbox / Dizzy Sunfist / TOTALFAT / Nulbarich / NAMBA69 / MAN WITH A MISSION / ヤバイTシャツ屋さん

オープニングアクト:NEVER FADE / FREE CROSS



2021年7月24日(土)秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ

OPEN 9:00 / START 10:00 / END 21:00(予定)

<出演者>

打首獄門同好会 / オメでたい頭でなにより / かりゆし58 / キュウソネコカミ / Creepy Nuts / coldrain / 近野淳一(鴉) / SiM / 四星球 / SUPER BEAVER / バックドロップシンデレラ / MIGHTY CROWN

オープニングアクト:OxNxDxA~男鹿ナマハゲ太鼓推進協議会。 / T.O.C.A



2021年7月25日(日)秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ

OPEN 9:00 / START 10:00 / END 21:00(予定)

<出演者>

Crossfaith / Survive Said The Prophet / SHADOWS / 10-FEET / Dragon Ash / HEY-SMITH / The BONEZ / マキシマム ザ ホルモン / MONOEYES / 山嵐 / ROTTENGRAFFTY

オープニングアクト:OxNxDxA~男鹿ナマハゲ太鼓推進協議会。 / 鴉 / 羅漢