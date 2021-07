STUTS & 松たか子 with 3exesのアルバム「Presence」のアナログ盤が9月29日に発売される。

6月にCDリリースされた本作は、カンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」の主題歌「Presence」の全バージョンを収めた作品。主題歌「Presence」は、STUTSがプロデュースを手がけ、メインボーカルを主演の松たか子、コーラスを元夫役の岡田将生、角田晃広(東京03)、松田龍平が担当した楽曲で、放送回ごとに異なるラッパーが参加して話題を集めた。

アルバムにはKID FRESINO、BIM、NENE(ゆるふわギャング)、Daichi Yamamoto、T-Pablow(BAD HOP)が参加した各バージョンのほか、ラッパー5人全員が参加した「Presence Remix」や、メロディや歌詞をSTUTSと共作したbutajiがフィーチャーされた「Presence Reprise」、STUTSが手がけたインスト曲も収録されている。

STUTS & 松たか子 with 3exes「Presence」収録曲

01. Presence I(feat. KID FRESINO)

02. Presence II(feat. BIM, 岡田将生)

03. Presence III(feat. NENE, 角田晃広)

04. Best Party of My Life

05. Presence IV(feat. Daichi Yamamoto, 松田龍平)

06. Presence V(feat. T-Pablow)

07. Presence Remix(feat. T-Pablow, Daichi Yamamoto, NENE, BIM, KID FRESINO)

08. Shapes

09. Presence Reprise(feat. butaji)

10. Presence(instrumental)