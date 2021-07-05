◆ 監督選抜では18選手が球宴初切符



日本野球機構（NPB）は5日、『マイナビオールスターゲーム2021』の出場選手を決める監督選抜のメンバーを発表。楽天の田中将大らセパ両リーグ33選手が新たに真夏の祭典への出場切符を掴み、オールスターゲームに出場するメンバーが出揃った。



ファン投票と選手間投票で未選出だった日本ハムからは上沢直之と近藤健介、DeNAから三嶋一輝、山﨑康晃、佐野恵太が選出された。12球団最多は8名を輩出した阪神と西武だった。



なお、DeNAの佐野、オリックスの杉本裕太郎、西武の呉念庭ら18名が監督選抜で嬉しい球宴初出場。巨人からは戸郷翔征、髙橋優貴、ビエイラ、高梨雄平の4投手が監督選抜で初の球宴切符を手にした。



オールスターゲームは7月16日（金）18時からメットライフドームにて第1戦、翌17日（土）18時から楽天生命パークにて第2戦を開催予定。発表されたオールスターメンバーの一覧は以下の通り。





◆ オールスター2021・出場メンバー



☆＝ファン投票

◎＝選手間投票

★＝監督選抜



＜セ・リーグ＞



【投手】

☆（広）森下暢仁［初選出］

☆（神）岩崎 優［初選出］

☆（神）ロベルト・スアレス［初選出］

◎（中）柳 裕也

★（巨）戸郷翔征［初選出］

★（巨）髙橋優貴［初選出］

★（巨）チアゴ・ビエイラ［初選出］

★（巨）高梨雄平［初選出］

★（神）青柳晃洋

★（中）又吉克樹

★（De）三嶋一輝

★（De）山﨑康晃

★（広）栗林良吏［初選出］

★（ヤ）清水 昇［初選出］

★（ヤ）スコット・マクガフ



【捕手】

☆（神）梅野隆太郎

★（中）木下拓哉［初選出］

★（ヤ）中村悠平



【内野手】

☆（神）ジェフリー・マルテ［初選出］

☆（神）中野拓夢［初選出］

☆（ヤ）山田哲人

☆（ヤ）村上宗隆

◎（巨）岡本和真

◎（巨）坂本勇人

◎（中）ダヤン・ビシエド

◎（広）菊池涼介



【外野手】

☆（神）佐藤輝明［初選出］

☆（神）近本光司

☆（広）鈴木誠也

◎（巨）ゼラス・ウィーラー［初選出］

★（中）大島洋平

★（De）佐野恵太［初選出］





＜パ・リーグ＞



【投手】

☆（オ）宮城大弥［初選出］

☆（西）平良海馬［初選出］

☆（楽）松井裕樹

◎（オ）山本由伸

★（ソ）津森宥紀［初選出］

★（ロ）佐々木千隼［初選出］

★（ロ）益田直也

★（西）今井達也［初選出］

★（西）松本 航［初選出］

★（楽）則本昂大

★（楽）田中将大

★（楽）宋 家豪［初選出］

★（日）上沢直之



【捕手】

☆（西）森 友哉

★（ソ）甲斐拓也

★（ソ）栗原陵矢［初選出］



【内野手】

☆（西）山川穂高

☆（楽）浅村栄斗

☆（西）中村剛也

☆（西）源田壮亮

◎（ソ）松田宣浩

★（ロ）中村奨吾

★（西）呉 念庭［初選出］

★（楽）小深田大翔［初選出］



【外野手】

☆（オ）吉田正尚

☆（ソ）柳田悠岐

☆（ロ）レオネス・マーティン［初選出］

★（ロ）荻野貴司

★（楽）島内宏明［初選出］

★（日）近藤健介

★（オ）杉本裕太郎［初選出］



【指名打者】

☆（ロ）ブランドン・レアード