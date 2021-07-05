【出場選手一覧】プロ野球オールスターゲーム2021セ・パ選出メンバーは？…

日本野球機構（NPB）は5日、「マイナビオールスターゲーム2021」の監督推薦選手を発表。出場全選手が出揃った。







監督推薦では、広島東洋カープのドラフト1位ルーキー・栗林良吏投手らの初選出が決定。セ・リーグではベテランの大島洋平（中日ドラゴンズ）ら、パ・リーグでは8年ぶりに日本球界へ復帰した田中将大投手（東北楽天ゴールデンイーグルス）らが新たに出場を決めている。



オールスターゲームは7月16日（メットライフドーム）、同17日（楽天生命パーク宮城）に開催される。







セ・リーグ

ファン投票

先発投手：森下暢仁（広島）

中継投手：岩崎優（阪神）

抑え投手：ロベルト・スアレス（阪神）

捕手：梅野隆太郎（阪神）

一塁手：ジェフリー・マルテ（阪神）

二塁手：山田哲人（ヤクルト）

三塁手：村上宗隆（ヤクルト）

遊撃手：中野拓夢（阪神）

外野手：佐藤輝明（阪神）

外野手：近本光司（阪神）

外野手：鈴木誠也（広島）



選手間投票（◎はファン投票選出選手）

先発投手：柳裕也（中日）

捕手：◎梅野隆太郎（阪神）

一塁手：ダヤン・ビシエド（中日）

二塁手：菊池涼介（広島）

三塁手：岡本和真（巨人）

遊撃手：坂本勇人（巨人）

外野手：◎鈴木誠也（広島）

外野手：◎佐藤輝明（阪神）

外野手：ゼラス・ウィーラー（巨人）



監督推薦

投手：戸郷翔征（巨人）

投手：髙橋優貴（巨人）

投手：Ｔ．ビエイラ（巨人）

投手：高梨雄平（巨人）

投手：青柳晃洋（阪神）

投手：又吉克樹（中日）

投手：三嶋一輝（DeNA）

投手：山﨑康晃（DeNA）

投手：栗林良吏（広島）

投手：清水昇（ヤクルト）

投手：Ｓ．マクガフ（ヤクルト）

捕手：木下拓哉（中日）

捕手：中村悠平（ヤクルト）

外野手：大島洋平（中日）

外野手：佐野恵太（DeNA）











パ・リーグ

ファン投票

先発投手：宮城大弥（オリックス）

中継投手：平良海馬（西武）

抑え投手：松井裕樹（楽天）

捕手：森友哉（西武）

一塁手：山川穂高（西武）

二塁手：浅村栄斗（楽天）

三塁手：中村剛也（西武）

遊撃手：源田壮亮（西武）

外野手：吉田正尚（オリックス）

外野手：柳田悠岐（ソフトバンク）

外野手：レオネス・マーティン（ロッテ）

指名打者：ブランドン・レアード（ロッテ）



選手間投票

先発投手：山本由伸（オリックス）

捕手：◎森友哉（西武）

一塁手：◎山川穂高（西武）

二塁手：◎浅村栄斗（楽天）

三塁手：松田宣浩（ソフトバンク）

遊撃手：◎源田壮亮（西武）

外野手：◎柳田悠岐（ソフトバンク）

外野手：◎吉田正尚（オリックス）

外野手：◎レオネス・マーティン（ロッテ）

指名打者：◎レオネス・マーティン（ロッテ）



監督推薦

投手：津森宥紀（ソフトバンク）

投手：佐々木千隼（ロッテ）

投手：益田直也（ロッテ）

投手：今井達也（西武）

投手：松本航（西武）

投手：則本昂大（楽天）

投手：田中将大（楽天）

投手：宋家豪（楽天）

投手：上沢直之（日本ハム）

捕手：甲斐拓也（ソフトバンク）

捕手：栗原陵矢（ソフトバンク）

内野手：呉念庭（西武）

内野手：小深田大翔（楽天）

外野手：荻野貴司（ロッテ）

外野手：島内宏明（楽天）

外野手：近藤健介（日本ハム）

外野手：杉本裕太郎（オリックス）