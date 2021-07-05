久世岳原作によるTVアニメ「うらみちお兄さん」の第1話場面カットが公開された。

7月5日よりテレビ東京ほかにて順次放送される「うらみちお兄さん」。教育番組「ママンとトゥギャザー」に出演する体操のお兄さん・表田裏道は、いつもは子供たちに笑顔を振りまく“うらみちお兄さん”だが、その爽やかな笑顔の裏に大人の悲哀が隠されていて……。気を抜くと疲れ切った顔を見せ、後ろ向きな発言を連発してしまう裏道の日々が描かれる。併せて予告映像も公開された。

TVアニメ「うらみちお兄さん」

放送情報

テレビ東京：2021年7月5日（月）より毎週月曜日25:30～

BS11：2021年7月6日（火）より毎週火曜日25:00～

WOWOW：2021年7月7日（水）より毎週水曜日24:00～ ※全話無料放送

北海道テレビ： 2021年7月8日（木）より毎週木曜日25:50～

アニマックス：2021年7月10日（土） より毎週土曜日22:30～

配信情報

dアニメストア：2021年7月5日（月）より毎週月曜日24:00～

Hulu：2021年7月5日（月）より毎週月曜日24:00～

ほか各種配信サイトで順次配信開始

スタッフ

原作・監修：久世岳

監督：長山延好

シリーズ構成：待田堂子

キャラクターデザイン：高橋瑞紀、柴田裕介

音響監督：小泉紀介

音楽：羽岡佳

アニメーション制作：スタジオブラン

キャスト

表田裏道：神谷浩史

兎原跳吉：杉田智和

熊谷みつ夫：中村悠一

蛇賀池照：宮野真守

多田野詩乃：水樹奈々

木角半兵衛：木村良平

上武裁人：鈴村健一

猫田又彦：小野大輔

風呂出油佐男：三木眞一郎

出木田適人：堀内賢雄

枝泥エディ：花江夏樹

縁ノ下カヨ：高橋ミナミ

辺雨育子：佐藤利奈

カッペリーニ降漬：中井和哉

アモン：津田健次郎

蛇賀眩衣：日笠陽子

小百合：定岡小百合

神の声：大塚芳忠

※高橋瑞紀、高橋ミナミの高ははしごだかが正式表記。

(c)久世岳・一迅社／「うらみちお兄さん」製作委員会