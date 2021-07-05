久世岳原作によるTVアニメ「うらみちお兄さん」の第1話場面カットが公開された。
7月5日よりテレビ東京ほかにて順次放送される「うらみちお兄さん」。教育番組「ママンとトゥギャザー」に出演する体操のお兄さん・表田裏道は、いつもは子供たちに笑顔を振りまく“うらみちお兄さん”だが、その爽やかな笑顔の裏に大人の悲哀が隠されていて……。気を抜くと疲れ切った顔を見せ、後ろ向きな発言を連発してしまう裏道の日々が描かれる。併せて予告映像も公開された。
TVアニメ「うらみちお兄さん」
放送情報
テレビ東京：2021年7月5日（月）より毎週月曜日25:30～
BS11：2021年7月6日（火）より毎週火曜日25:00～
WOWOW：2021年7月7日（水）より毎週水曜日24:00～ ※全話無料放送
北海道テレビ： 2021年7月8日（木）より毎週木曜日25:50～
アニマックス：2021年7月10日（土） より毎週土曜日22:30～
配信情報
dアニメストア：2021年7月5日（月）より毎週月曜日24:00～
Hulu：2021年7月5日（月）より毎週月曜日24:00～
ほか各種配信サイトで順次配信開始
スタッフ
原作・監修：久世岳
監督：長山延好
シリーズ構成：待田堂子
キャラクターデザイン：高橋瑞紀、柴田裕介
音響監督：小泉紀介
音楽：羽岡佳
アニメーション制作：スタジオブラン
キャスト
表田裏道：神谷浩史
兎原跳吉：杉田智和
熊谷みつ夫：中村悠一
蛇賀池照：宮野真守
多田野詩乃：水樹奈々
木角半兵衛：木村良平
上武裁人：鈴村健一
猫田又彦：小野大輔
風呂出油佐男：三木眞一郎
出木田適人：堀内賢雄
枝泥エディ：花江夏樹
縁ノ下カヨ：高橋ミナミ
辺雨育子：佐藤利奈
カッペリーニ降漬：中井和哉
アモン：津田健次郎
蛇賀眩衣：日笠陽子
小百合：定岡小百合
神の声：大塚芳忠
※高橋瑞紀、高橋ミナミの高ははしごだかが正式表記。
(c)久世岳・一迅社／「うらみちお兄さん」製作委員会