清水翔太、最新アルバム『HOPE』収録曲でONE OK ROCKのTakaがゲスト参加

シンガーソングライター・清水翔太が2021年7月21日にリリースする3年ぶりの9thアルバム『HOPE』のリードトラック「Curtain Call feat.Taka」で、Taka(ONE OK ROCK)がゲスト参加することが発表された。



昨年6月に清水翔太とTakaが中心となり発足した[re:]プロジェクトなど、兼ねてより親交の深い両者。今回は清水翔太からのオファーにTakaが快諾した形で、ついに両者の正式なコラボが実現することとなった。また、同楽曲は7月7日より先行配信がされることも併せて発表となった。



・Taka コメント

[re:]プロジェクトから清水翔太との親交はより深いものになり、今回のオファーを二つ返事で引き受けさせていただきました!

彼とこうしてコラボレーションできた事は僕にとっても非常に大きな意味があり、ミュージシャンとして、友人として彼をリスペクトすると同時に、彼の持つ魅力や歌の素晴らしさを僕自身もこの機会でより知ることができました。何よりも楽曲が素晴らしく、ミュージックビデオも2人で話し合いながら作っていった作品なので、ぜひみなさんに聴いて愛していただければと思います!



さらに、9thアルバム「HOPE」のボーナストラックとして、チャンネル登録者数464万人(7/4現在)を超える一発撮りYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開され大きな話題となった「花束のかわりにメロディーを - From THE FIRST TAKE」の収録も発表。パフォーマンスが「THE FIRST TAKE」で公開されてから約3週間で再生回数は384万回(7月4日現在)を超え、老若男女問わず大きな反響があった。なお同曲は「THE FIRST TAKE MUSIC」からも単曲配信される。



併せて、9thアルバム「HOPE」の全曲試聴ティザーも公開となった。早速「Curtain Call feat.Taka」も試聴ができる他、Aimerとのコラボ曲「プロローグ feat.Aimer」など、「HOPE」の全貌を垣間見ることができる内容となっている。









<リリース情報>







清水翔太

9thアルバム『HOPE』



発売日:2021年7月21日(水)

初回生産限定盤(CD+DVD)※スリーブ仕様

価格:4500円(税込)

通常盤(CD)

価格:3300円(税込)



=収録内容=

CD

1. intro

2. Curtain Call feat.Taka

3. 恋唄

4. Homie

5. Lazy feat.ASOBOiSM, Kouichi Arakawa

6. Tokyo Night

7. Side Dish

8. プロローグ feat.Aimer

9. Cherish

10. outro

Bonus Track. 花束のかわりにメロディーを – From THE FIRST TAKE



DVD:後日発表



HP:https://www.shimizushota.com/