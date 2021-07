台湾出身のバンド落日飛車、3rdアルバム『SOFT STORM』日本盤LPリリース

台湾のバンド・落日飛車が、2021年7月21日に3rdアルバム『SOFT STORM』の日本盤LPをリリースする。



2009年に台北にて結成され、世界をまたにかけて活動する落日飛車。日本でもSUMMER SONICやFUJI ROCK FESTIVALに出演し、大きな注目を集めてきた。今作『SOFT STORM』は昨年配信リリースされていたが、今回日本でもLP盤がリリースされることとなった。



全編プロデュースは盟友JON DU(forests森林)が担当。シンセやドラムマシーンの多用でより幅の広がったサウンドに仕上がっている。オヒョク(HYUKOH)をフューチャーした楽曲「Candlelight (feat. OHHYUK)」、西海岸AORの重鎮ネッド・ドヒニーとの共作曲や、カリフォルニアの注目シンガーソングライター・マイケルセイヤーとのフューチャー曲など全9曲が収録されている。





<リリース情報>







落日飛車Sunset Rollercoaster

アルバム『SOFT STORM』



発売日:2021年7月21日(水)

価格:4048円(税込)

=収録曲=

Aside

1. Soft Storm

2. Overlove

3. Under the skin

4. Passerby (feat. Michael Seyer)

5. Teahouse



Bside

6. Overlove (Rehab)

7. Hyperfocus

8. Midnight with Paul

9. Candlelight (feat. OHHYUK)



※日本語対訳歌詞カード付