『ゴジラvsコング』メカゴジラアクションフィギュア登場！

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内のコレクションフィギュア販売ショップ「魂ウェブ商店」は、全世界で大ヒット中の映画『ゴジラvsコング』より、全高約190mmのサイズに可働ギミックを搭載したアクションフィギュア『S.H.MonsterArts MECHAGODZILLA FROM GODZILLA VS. KONG(2021)』の予約受付を、2021年7月5日(月)16時に開始する。



1954年の第1作目公開以降、国内29作品、アニメーション3作品、ハリウッド版3作品を含めた、計35作品のゴジラシリーズを制作し公開してきた<ゴジラ>。

本年4月のTVアニメシリーズ『ゴジラS.P<シンギュラポイント>』の放送開始や、7月2日(金)にはゴジラシリーズとして36本目であり、ハリウッド版の第4作目にあたる『ゴジラvsコング』が公開となるなど、話題の途切れることの無い<ゴジラ>は増々進化し続けている。



この度、そんな本作に登場する「メカゴジラ(2021)」がS.H.MonsterArtsに登場! 肩と胸に備えた大砲の可動ギミック、手首の交換により劇中の大迫力シーンを再現可能だ。



本商品は「プレミアムバンダイ」内のコレクションフィギュア販売ショップ「魂ウェブ商店」にて7月5日(月)16時より予約受付開始、2021年12月お届け予定となっている。



>>>「メカゴジラ(2021)」アクションフィギュアイメージを見る(写真7点)



(C)2021 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary