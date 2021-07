2021-22シーズンのDFBポカール1回戦の組み合わせ抽選会が4日に行われた。

前回王者のドルトムントはヴェーエン・ヴィースバーデン(3部)と、最多優勝を誇るバイエルンはブレーマー(5部)との対戦に決まった。

MF長谷部誠とMF鎌田大地が所属するフランクフルトはヴァルトホーフ・マンハイム(3部)と激突。MF原口元気とMF遠藤渓太が所属するウニオン・ベルリンはテュルクギュジュ・ミュンヘン(3部)と戦う。MF奥川雅也が所属するビーレフェルトはバイロイト(4部)と、FW浅野拓磨が所属するボーフムは同じ州のヴッパーターラー(4部)と対戦する。

MF遠藤航とMF伊藤洋輝(U-21)が所属するシュトゥットガルトの相手は、ベルリナーFCディナモ(4部)の予定。地域カップ戦を制したベルリナーFCディナモはベルリンサッカー協会の代表として出場権を得たが、他クラブの異議申し立てがあったため、大会出場はまだ正式に決定していないという。

また、FW大迫勇也が所属するブレーメン(2部)はオスナブリュック(3部)と対決。MFアペルカンプ真大とMF田中碧が所属するデュッセルドルフ(2部)の相手はオルデンブルク(5部)、DF室屋成が所属するハノーファー(2部)の相手はノルダーシュテット(4部)に決まった。

なお、DFBポカール1回戦は8月6日〜9日にかけて開催される。

■DFBポカール1回戦の主な対戦カード

メッペン(3部) vs ヘルタ・ベルリン

ブレーマー(5部) vs バイエルン

ヴィクトリア・ケルン(3部) vs ホッフェンハイム

バーベルスベルク(4部) vs グロイター・フュルト

カイザースラウテルン(3部) vs ボルシアMG

ロコモティーヴェ・ライプツィヒ(4部) vs レヴァークーゼン

エルフェアスベルク(4部) vs マインツ

ザントハウゼン(2部) vs ライプツィヒ

バイロイト(4部) vs ビーレフェルト

カールツァイス・イェーナ(4部) vs ケルン

ヴュルツブルガー・キッカーズ(3部) vs フライブルク

ヴァルトホーフ・マンハイム(3部) vs フランクフルト

ヴェーエン・ヴィースバーデン(3部) vs ドルトムント

グライフスヴァルター(5部) vs アウクスブルク

オスナブリュック(3部) vs ブレーメン(2部)

ノルダーシュテット(4部) vs ハノーファー(2部)

テュルクギュジュ・ミュンヘン(3部) vs ウニオン・ベルリン

オルデンブルク(5部) vs デュッセルドルフ(2部)

ヴッパーターラー(4部) vs ボーフム

ベルリナーFCディナモ(4部/未定) vs シュトゥットガルト

プロイセン・ミュンスター(4部) vs ヴォルフスブルク