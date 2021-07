3日と4日に明治安田生命J1リーグ第21節の6試合が行われた。

4位のヴィッセル神戸は、ホームで湘南ベルマーレとの一戦を迎えた。12分に湘南のFWタリクが先制点を記録する展開も、神戸はその5分後にFW古橋亨梧の3試合連続となる14得点目で同点に追いつく。その後、神戸は前半終了間際にMF山口蛍のゴールで逆転に成功すると、後半にもMF中坂勇哉が追加点を記録し、3-1で勝利した神戸が3連勝を飾り3位に浮上している。

2位の横浜F・マリノスは、アウェイで柏レイソルと対戦。35分にMFマルコス・ジュニオールがレッドカードを受け数的不利に立たされた横浜FMだが、前半をスコアレスで折り返すと後半にFWオナイウ阿道とFW前田大然が立て続けにゴールを決めた。柏は試合終了間際にFW細谷真大がゴールを記録するも反撃及ばず。1-2で勝利した横浜FMがリーグ戦5連勝を手にした。

ホームに徳島ヴォルティスを迎えた北海道コンサドーレ札幌は、互いにチャンスを活かすことができず、試合終盤まで得点が動かない展開が続く。それでも、そのままスコアレスドローかと思われた88分、札幌は敵陣ペナルティエリア左からFW菅大輝が鋭いクロスを供給すると、これに徳島DFがたまらずオウンゴール。劇的な決勝点が生まれ、札幌が勝ち点3を獲得した。

第21節の試合結果と順位表、また第22節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

名古屋グランパス 2-0 鹿島アントラーズ ※5/12に開催

横浜FC 0-2 川崎フロンターレ ※6/2に開催

ヴィッセル神戸 3-1 湘南ベルマーレ

ベガルタ仙台 0-0 浦和レッズ

柏レイソル 1-2 横浜F・マリノス

サンフレッチェ広島 1-1 サガン鳥栖

北海道コンサドーレ札幌 1-0 徳島ヴォルティス

清水エスパルス 1-0 大分トリニータ

アビスパ福岡 vs ガンバ大阪 ※7/17に開催予定

セレッソ大阪 vs FC東京 ※7/21に開催予定

■順位表

1位 川崎F(勝ち点55/得失点差+36)

2位 横浜FM(勝ち点43/得失点差+21)

3位 神戸(勝ち点37/得失点差+13)

4位 名古屋(勝ち点37/得失点差+9)

5位 浦和(勝ち点35/得失点差+2)

6位 鳥栖(勝ち点34/得失点差+13)

7位 鹿島(勝ち点32/得失点差+12)

8位 FC東京(勝ち点31/得失点差0)

9位 広島(勝ち点30/得失点差+3)

10位 福岡(勝ち点29/得失点差−1)

11位 札幌(勝ち点28/得失点差+1)

12位 C大阪(勝ち点23/得失点差+2)

13位 清水(勝ち点22/得失点差−6)

14位 湘南(勝ち点21/得失点差−4)

15位 徳島(勝ち点19/得失点差−10)

16位 柏(勝ち点17/得失点差−11)

17位 仙台(勝ち点16/得失点差−17)

18位 G大阪(勝ち点14/得失点差−7)

19位 大分(勝ち点13/得失点差−18)

20位 横浜FC(勝ち点8/得失点差−38)

■第22節の対戦カード

▼4月29日(木)

名古屋 0-4 川崎F

▼7月10日(土)

18:00 横浜FM vs 福岡

19:00 仙台 vs 札幌

19:00 大分 vs 浦和

▼7月11日(日)

18:00 広島 vs 横浜FC

18:00 徳島 vs 清水

19:00 柏 vs 鹿島

19:00 湘南 vs FC東京

▼7月21日(水)

19:00 G大阪 vs 神戸

▼7月24日(土)

19:00 鳥栖 vs C大阪