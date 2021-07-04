ももいろクローバーZの百田夏菜子が初のヒロイン役を務めた映画 「すくってごらん」のBlu-ray / DVDが9月15日に発売される。

「すくってごらん」は今年3月に公開された映画で、大谷紀子による同名マンガを実写化した作品。プライドは高いがネガティブな銀行員・香芝誠がとある失敗で左遷され、都会から遠く離れた地で出会った“金魚すくい“を通じ、思いもよらない成長をしていく姿が描かれた。今作が映画初主演となった尾上松也が香芝を、百田は彼が左遷初日に一目ぼれするミステリアスな美女・生駒吉乃を演じた。劇中では2人をはじめとする“歌えるキャスト”による歌唱シーンがふんだんに盛り込まれ、ポップスやロック、ヒップホップなどの多彩な劇中歌と和の世界観が融合。百田は歌だけでなく、ピアノの演奏にも挑戦した。

Blu-rayは“初回限定 絢爛版”も用意され、百田が生駒として歌唱した主題歌「赤い幻夜」のミュージックビデオの"Short Edit"やプロモーション映像集、メイキング映像、舞台挨拶集、尾上、百田、真壁幸紀監督による劇中歌セレクトビジュアルコメンタリーを収めた特典DISCが付属。さらにブックレットやステッカー、劇中歌を全曲収録したCDも同梱される。

映画「すくってごらん」Blu-ray初回限定 絢爛版付属CD収録曲

01. 赤い幻夜 / 生駒吉乃

［作詞：Mio Aoyama、土城温美 / 作曲・編曲：鈴木大輔］



02. 左遷銀行員 / 香芝誠＆王寺昇

［作詞：土城温美、Mio Aoyama / 作曲・編曲：鈴木大輔］



03. 誘い（いざない） / 生駒吉乃

［作詞：土城温美 / 作曲・編曲：鈴木大輔］



04. 虚無日々 / 香芝誠

［作詞：土城温美 / 作曲・編曲：鈴木大輔］



05. Numbers / 香芝誠

［作詞：土城温美 / RapLyrics：TEEDA / 作曲・編曲：鈴木大輔］



06.今でも眩しくて / 山添明日香

［作詞：土城温美、Mio Aoyama / 作曲：鈴木大輔 / 編曲：鈴木大輔、ZENTA］



07. 小赤 / 生駒吉乃

［作曲・編曲：鈴木大輔］



08. すれ違いのラブソング / 香芝誠＆山添明日香

［作詞：土城温美、Mio Aoyama / 作曲：鈴木大輔 / 編曲：鈴木大輔、ZENTA］



09. ブレない男 / 川西

［作詞：土城温美、Mio Aoyama / 作曲・編曲：鈴木大輔］



10. 恋の幻影（まぼろし） / 生駒吉乃＆山添明日香

［作詞：土城温美 / 作曲・編曲：鈴木大輔］



11. 鼓動の理由 / 香芝誠＆生駒吉乃

［作詞：土城温美 / 作曲・編曲：鈴木大輔］



12. Go your own way / 王寺昇

［作詞：土城温美 / 英語詞：EMI K.Lynn / 作曲・編曲：鈴木大輔］



13. オンリーユー・オンリーミー / 香芝誠

［作詞：土城温美 / 作曲・編曲：鈴木大輔］



14. 月夜 / 生駒吉乃

［作曲・編曲：鈴木大輔］



16. ささやき / 香芝誠＆王寺昇

［作詞：土城温美 / 作曲・編曲：鈴木大輔］



17. この世界をうまく泳ぐなら / 香芝誠＆生駒吉乃＆王寺昇

［作詞：土城温美、Mio Aoyama / 作曲・編曲：鈴木大輔］