ももいろクローバーZの百田夏菜子が初のヒロイン役を務めた映画 「すくってごらん」のBlu-ray / DVDが9月15日に発売される。

「すくってごらん」は今年3月に公開された映画で、大谷紀子による同名マンガを実写化した作品。プライドは高いがネガティブな銀行員・香芝誠がとある失敗で左遷され、都会から遠く離れた地で出会った“金魚すくい“を通じ、思いもよらない成長をしていく姿が描かれた。今作が映画初主演となった尾上松也が香芝を、百田は彼が左遷初日に一目ぼれするミステリアスな美女・生駒吉乃を演じた。劇中では2人をはじめとする“歌えるキャスト”による歌唱シーンがふんだんに盛り込まれ、ポップスやロック、ヒップホップなどの多彩な劇中歌と和の世界観が融合。百田は歌だけでなく、ピアノの演奏にも挑戦した。

Blu-rayは“初回限定 絢爛版”も用意され、百田が生駒として歌唱した主題歌「赤い幻夜」のミュージックビデオの"Short Edit"やプロモーション映像集、メイキング映像、舞台挨拶集、尾上、百田、真壁幸紀監督による劇中歌セレクトビジュアルコメンタリーを収めた特典DISCが付属。さらにブックレットやステッカー、劇中歌を全曲収録したCDも同梱される。

映画「すくってごらん」Blu-ray初回限定 絢爛版付属CD収録曲

01. 赤い幻夜 / 生駒吉乃

[作詞:Mio Aoyama、土城温美 / 作曲・編曲:鈴木大輔]



02. 左遷銀行員 / 香芝誠&王寺昇

[作詞:土城温美、Mio Aoyama / 作曲・編曲:鈴木大輔]



03. 誘い(いざない) / 生駒吉乃

[作詞:土城温美 / 作曲・編曲:鈴木大輔]



04. 虚無日々 / 香芝誠

[作詞:土城温美 / 作曲・編曲:鈴木大輔]



05. Numbers / 香芝誠

[作詞:土城温美 / RapLyrics:TEEDA / 作曲・編曲:鈴木大輔]



06.今でも眩しくて / 山添明日香

[作詞:土城温美、Mio Aoyama / 作曲:鈴木大輔 / 編曲:鈴木大輔、ZENTA]



07. 小赤 / 生駒吉乃

[作曲・編曲:鈴木大輔]



08. すれ違いのラブソング / 香芝誠&山添明日香

[作詞:土城温美、Mio Aoyama / 作曲:鈴木大輔 / 編曲:鈴木大輔、ZENTA]



09. ブレない男 / 川西

[作詞:土城温美、Mio Aoyama / 作曲・編曲:鈴木大輔]



10. 恋の幻影(まぼろし) / 生駒吉乃&山添明日香

[作詞:土城温美 / 作曲・編曲:鈴木大輔]



11. 鼓動の理由 / 香芝誠&生駒吉乃

[作詞:土城温美 / 作曲・編曲:鈴木大輔]



12. Go your own way / 王寺昇

[作詞:土城温美 / 英語詞:EMI K.Lynn / 作曲・編曲:鈴木大輔]



13. オンリーユー・オンリーミー / 香芝誠

[作詞:土城温美 / 作曲・編曲:鈴木大輔]



14. 月夜 / 生駒吉乃

[作曲・編曲:鈴木大輔]



16. ささやき / 香芝誠&王寺昇

[作詞:土城温美 / 作曲・編曲:鈴木大輔]



17. この世界をうまく泳ぐなら / 香芝誠&生駒吉乃&王寺昇

[作詞:土城温美、Mio Aoyama / 作曲・編曲:鈴木大輔]