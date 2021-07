『吸血鬼すぐ死ぬ』OPはドラルク役・福山潤の『DIES IN NO TIME』！

2021年10月から放送予定のアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』のオープニング主題歌が、声優・福山潤の『DIES IN NO TIME』に決定した。

またカラオケの鉄人とのコラボも決定。8月8日はTVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』特別番組 第二回も配信される。



『吸血鬼すぐ死ぬ』は、『週刊少年チャンピオン』で連載中の、盆ノ木至による同名漫画のアニメ化作品。

吸血鬼と人間が共存する街・新横浜を舞台に、クソザコ吸血鬼ドラルクと脳筋吸血鬼ハンター・ロナルドの活躍を描くハイテンション吸血鬼ギャグアニメだ。



同作のオープニング主題歌『DIES IN NO TIME』を歌うのは、主人公ドラルクを演じる福山潤。2年半ぶりのシングルとなる福山潤4thシングルとして10月20日に発売が決定。作詞にも共作で参加しているとのこと。

全4形態での発売で、きゃにめ限定盤には外付け特典として原作・盆ノ木至先生描きおろしアクリルキーホルダー(ドラルク&ジョン)が付与される。



また『吸血鬼すぐ死ぬ』とカラオケの鉄人のコラボレーションも決定。

キャラクターをイメージしたコラボドリンクや、オリジナルグッズが登場する。



さらに、TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』特別番組 第二回が8月8日(日)に配信決定。

配信の詳細は、随時公式Twitterにて告知されるとのことだ。

7月1日20時より生配信されたTVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』特別番組 第一回は、1週間限定でアーカイブ配信を視聴できる。



なお、原作『吸血鬼すぐ死ぬ』最新コミックス18巻と公式ファンブックも、9月8日(水)に2冊同時発売となる。



(C)盆ノ木至(秋田書店)/製作委員会すぐ死ぬ