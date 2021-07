日本のアニメスタジオと「スター・ウォーズ」のプロジェクト「スター・ウォーズ:ビジョンズ」に、神風動画、キネマシトラス、サイエンスSARU、ジェノスタジオ、スタジオコロリド、TRIGGER、プロダクションI.Gの参加が決定。全9作品のオリジナル短編アニメ映画集が、ディズニーの公式動画配信サービス・ディズニープラスにて9月22日より日米同時配信される。

これはアメリカ・ロサンゼルスで毎年開催されている北米最大のアニメイベント「Anime Expo」のオンライン版「Anime Expo Lite 2021」で伝えられたもの。「スター・ウォーズ」の生みの親ジョージ・ルーカスは、日本の神話や黒澤明監督の映画から多くのインスピレーションを得たと公言しており、「スター・ウォーズ」が描くテーマやストーリー、キャラクタ-には日本文化とのつながりが受け継がれてきた。「スター・ウォーズ:ビジョンズ」は、「スター・ウォーズ」にとって創造のルーツとなった日本との新たなプロジェクトだ。

また各スタジオの作品タイトル、特別映像も解禁に。神風動画は「デュエル」、キネマシトラスは「村の花嫁」、サイエンスSARUは「T0-B1」と「赤霧」、ジェノスタジオは「のらうさロップと緋桜お蝶」、スタジオコロリドは「タトゥイーン・ラプソディ」、TRIGGERは「ツインズ」と「エルダー」、プロダクションI.Gは「九人目のジェダイ」をそれぞれ担当。「スター・ウォーズ」の世界観を投影した日本のアニメクリエイターたちによる新たな物語が描かれる。

公開された特別映像には「スター・ウォーズ」を愛する日本のアニメクリエイターたちが登場。このプロジェクトと作品への思いを語っている。さらに「スター・ウォーズ」と日本アニメの世界観が融合した作品の概観、コンセプトアートも映し出された。

(c)2021 TM & c Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.