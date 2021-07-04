青森山田のキープレイヤー松木玖生 [写真]＝兼子愼一郎

「令和3年度全国高等学校総合体育大会　男子サッカー競技大会」（インターハイ）の組み合わせが3日に決定した。

　昨年度は新型コロナウイルスの影響で史上初の中止となり、2年ぶりの開催となる今大会。男子は2021年8月14日（土）から同22日（日）にかけて、福井県にて開催される。

　優勝候補の一角に数えられる青森山田（青森）は、長崎総合科学大学附属高校（長崎）が初戦の相手に。また1回戦では、静岡学園（静岡）vs仙台育英（宮城）や神村学園（鹿児島）vs正智深谷（埼玉）、矢板中央（栃木）vs大分（大分）などの注目カードが多数実現している。

　さらに2回戦からは、福井県の丸岡や福井商業のほか、尚志（福島）、東海大相模（神奈川①）などが出場する。

　2021年度のインターハイ、1・2回戦の組み合わせは以下の通り。

▼1回戦（2021年8月14日〜8月15日）
【1】飯塚（福岡）　vs　西目（秋田）
【2】比叡山（滋賀）　vs　岡山学芸館（岡山）
【3】矢板中央（栃木）　vs　大分（大分）
【4】星稜（石川）　vs　山辺（奈良）
【5】立正大淞南（島根）　vs　中京大中京（愛知）

【6】阪南大高（大阪①）　vs　中京（岐阜）
【7】神村学園（鹿児島）　vs　正智深谷（埼玉）
【8】東海大山形（山形）　vs　尽誠学園（香川）
【9】帝京（東京②）　vs　米子北（鳥取）
【10】鹿島学園（茨城）　vs　日章学園（宮崎）

【11】専大北上（岩手）　vs　前橋育英（群馬）
【12】実践学園（東京①）　vs　高知中央（高知）
【13】那覇（沖縄）　vs　三重（三重）
【14】相洋（神奈川②）　vs　瀬戸内（広島）
【15】長崎総科大附（長崎）　vs　青森山田（青森）

【16】静岡学園（静岡）　vs　仙台育英（宮城）
【17】大阪桐蔭（大阪②）　vs　帝京第三（山梨）
【18】流経大柏（千葉）　vs　佐賀東（佐賀）
【19】都市大塩尻（長野）　vs　大津（熊本）
【20】新田（愛媛）　vs　旭川実業（北海道①）

▼2回戦（8月16日）
東海大相模（神奈川①）　vs　【1】の勝者
【2】の勝者　vs　【3】の勝者
札幌大谷（北海道②）　vs　【4】の勝者
【5】の勝者　vs　徳島市立（徳島）

開志学園JSC（新潟）　vs　【6】の勝者
【7】の勝者　vs　福井商業（福井②）
【8】の勝者　vs　【9】の勝者
【10】の勝者　vs　尚志（福島）

東山（京都）　vs　【11】の勝者
【12】の勝者　vs　【13】の勝者
丸岡（福井①）　vs　【14】の勝者
【15】の勝者　vs　初芝橋本（和歌山）

高川学園（山口）　vs　【16】の勝者
【17】の勝者　vs　関西学院（兵庫）
【18】の勝者　vs　【19】の勝者
【20】の勝者　vs　高岡第一（富山）