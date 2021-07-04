「令和3年度全国高等学校総合体育大会 男子サッカー競技大会」（インターハイ）の組み合わせが3日に決定した。

昨年度は新型コロナウイルスの影響で史上初の中止となり、2年ぶりの開催となる今大会。男子は2021年8月14日（土）から同22日（日）にかけて、福井県にて開催される。

優勝候補の一角に数えられる青森山田（青森）は、長崎総合科学大学附属高校（長崎）が初戦の相手に。また1回戦では、静岡学園（静岡）vs仙台育英（宮城）や神村学園（鹿児島）vs正智深谷（埼玉）、矢板中央（栃木）vs大分（大分）などの注目カードが多数実現している。

さらに2回戦からは、福井県の丸岡や福井商業のほか、尚志（福島）、東海大相模（神奈川①）などが出場する。

2021年度のインターハイ、1・2回戦の組み合わせは以下の通り。

▼1回戦（2021年8月14日〜8月15日）

【1】飯塚（福岡） vs 西目（秋田）

【2】比叡山（滋賀） vs 岡山学芸館（岡山）

【3】矢板中央（栃木） vs 大分（大分）

【4】星稜（石川） vs 山辺（奈良）

【5】立正大淞南（島根） vs 中京大中京（愛知）

【6】阪南大高（大阪①） vs 中京（岐阜）

【7】神村学園（鹿児島） vs 正智深谷（埼玉）

【8】東海大山形（山形） vs 尽誠学園（香川）

【9】帝京（東京②） vs 米子北（鳥取）

【10】鹿島学園（茨城） vs 日章学園（宮崎）

【11】専大北上（岩手） vs 前橋育英（群馬）

【12】実践学園（東京①） vs 高知中央（高知）

【13】那覇（沖縄） vs 三重（三重）

【14】相洋（神奈川②） vs 瀬戸内（広島）

【15】長崎総科大附（長崎） vs 青森山田（青森）

【16】静岡学園（静岡） vs 仙台育英（宮城）

【17】大阪桐蔭（大阪②） vs 帝京第三（山梨）

【18】流経大柏（千葉） vs 佐賀東（佐賀）

【19】都市大塩尻（長野） vs 大津（熊本）

【20】新田（愛媛） vs 旭川実業（北海道①）

▼2回戦（8月16日）

東海大相模（神奈川①） vs 【1】の勝者

【2】の勝者 vs 【3】の勝者

札幌大谷（北海道②） vs 【4】の勝者

【5】の勝者 vs 徳島市立（徳島）

開志学園JSC（新潟） vs 【6】の勝者

【7】の勝者 vs 福井商業（福井②）

【8】の勝者 vs 【9】の勝者

【10】の勝者 vs 尚志（福島）

東山（京都） vs 【11】の勝者

【12】の勝者 vs 【13】の勝者

丸岡（福井①） vs 【14】の勝者

【15】の勝者 vs 初芝橋本（和歌山）

高川学園（山口） vs 【16】の勝者

【17】の勝者 vs 関西学院（兵庫）

【18】の勝者 vs 【19】の勝者

【20】の勝者 vs 高岡第一（富山）