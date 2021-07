ボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』初の舞台「ARGONAVIS the Live Stage」が6月24日に東京・シアター1010にて開幕された。

本舞台は、TVアニメやアプリ、リアルライブでキャラクターの声と演奏を務めるキャスト陣が出演し、コンテンツの世界観・キャラクター設定と、アニメシリーズの構成・脚本を手掛けた毛利亘宏氏が脚本と演出を担当する。公演では、アニメでも描かれた函館の大学生バンド・Argonavisの結成と、札幌で活躍するカリスマバンド・GYROAXIAとの出会いの物語を追体験することができる。ライブシーンでは、キャストによる生演奏が繰り広げられる。

ステージは七星蓮がバンドの道のりを語り始めるセリフから、シームレスに過去の物語へと突入していく。函館の大学生、蓮は幼い頃に観た野外ライブのステージに憧れ、いつかステージに立つことを夢見て歌を練習していた。そんな中、明るい人柄を持つギターの五稜結人、慎重派であるベースの的場航海は、バンドを組むことを思い立つ。

そして2人は、類まれなる才能を持つ蓮をバンドに誘い、元野球部で多方面に渡る“天才”であるキーボードの桔梗凛生と実家の農場のためにお金を稼ぐべくドラムを始めた白石万浬を加え、Argonavisを結成する。

物語はGYROAXIAのターンに。バンドの中心であり、傍若無人な天才のボーカル・旭那由多、那由多を世に知らしめるためなら犠牲を厭わない、リーダー兼ギターの里塚賢汰、那由多の才能を認めながらも反発するリズムギターの美園礼音、自称“宇宙人”でマイペースなベースの曙涼、飄々とバンドを客観視するドラムの界川深幸。GYROAXIAは、マネージャーである摩周慎太郎の思惑によりArgonavisと対バンすることになる。2つのバンドの運命は、やがて「Destiny Rock Festival」という大型フェスで再び交わる。

