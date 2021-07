ZIGZO・髙野哲「彼は人たらしですからね」MUCC・逹瑯も納得する“吉田トオルの人柄”とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。6月26日(土)の放送では、5人組バンド・ZIGZOからヴォーカル&ギターの髙野哲さんが登場! 2021年6月20日(日)の“ZIGZOの日”にリリースされた、7年ぶりとなる5枚目のフルアルバム『across the horizon』についてお伺いしました。逹瑯:今回、(吉田)トオルさん(Key)の音がけっこうガチっと飛んできますよね。髙野:そうですね、そういうふうに作ったので。逹瑯:それはなぜですか?髙野:普段の曲作りでは、俺もギターを弾いて5人分の楽器の音があるんだけど、以前だと、トオルさんは曲作りの段階ではいなくて、俺とRYÖ(岡本竜治)くんのギターに対して「こんな感じのオルガンを弾いてくれない?」って言って、やってもらっていたの。だけど今回は、トオルさんが曲作りの段階から参加したから、曲を構成するなかで、トオルさんのフレーズも必要不可欠なものになっていって。逹瑯:ん~。髙野:“(音が)足りないから、トオルさんのフレーズが欲しいね”じゃなくて、最初から5人ありきで音を作って、レコーディングでもトオルさんの音をもっと生かしたいときは、俺のギターをさげたりして。“この曲は何が必要か”を一番大事にしたときに、わりと今回は、トオルの音が大きめに聴こえてくるような感じになったかなと。逹瑯:俺は楽器をやらないから、サポートミュージシャンの方とかが入ってもそんなに喋らないんですよ。ヴォーカルで入ってきた人とはけっこう喋りますけど、楽器の人とはあまり喋らなくて。そんな俺でも、トオルさんとはめちゃめちゃ喋るので、メンバーとの繋がりが“自然とできる人なんだなぁ”って思って。髙野:そうだよね。まぁ、彼は人たらしですからね。だって、(新宿)BLAZEでの配信ライヴでさ、逹瑯くんたちがMCとかで「おい、トオル!」って言っていたじゃん。“どのバンドにいても、そういう扱いなんだ”と思って(笑)。逹瑯:ハハハハ、もう大先輩なんですけどね(笑)。髙野:いいのいいの(笑)。2個上なのによく言われているなって(笑)。逹瑯:(僕らは)2個とかじゃない、もう大先輩ですけど(笑)。でも、そこがすごいなぁって。髙野:彼の人柄だよね。◎7月3日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、中島卓偉さんが登場します! どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack