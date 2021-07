CHAI・ユウキ「ワクワクした方向を見続けることが大事」10代のお悩みにアドバイス

CHAIのユウキさん(Ba.&Cho.)が、6月30日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。10代のリスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(14歳・女性)のお悩み音楽が大好きな中学生です。中2で新しいクラスになって、音楽好きの仲間がたくさんできました!それでバンドを組んだのですが、みんな部活とかの予定もあるしそれぞれ価値観とか熱量も違って、なかなか話や方針がまとまらないです。もちろんみんな音楽が大好きなので、解散したいとか揉めるとかそんなことは全くないのですが、みんなマイペースで変わってる人たちで……。みんなでまとまってバンドの活動をしていくには、どうすれば良いのでしょうか?ちなみに私はドラム担当です。――このリスナーのために選んだ楽曲は、『フューチャー』です。ユウキ:このお悩み、めちゃめちゃよくわかる! チームで一緒にお仕事してる人にも、共通する悩みなのかなって思ったんだけど……。1個アドバイスするんだったら、「時間がないからかな?」とか「他にもやることが多いからかな?」とか、問題の原因になっていることにフォーカスするんじゃなくて、「どんなことが楽しいかな?」とか「何がしたいのかな?」とか、そういうワクワクした方向を見続けることが大事かなと思ったよ!そうやって、明るい方向にフォーカスし続けて楽しんでみてね! ドラムも応援してるよ~。【CHAI - フューチャー / FUTURE - Official Music Video】今回、リスナーに贈った「フューチャー」は、2019年にリリースされたセカンドアルバム『PUNK』に収録されています。詳細はオフィシャルサイト(https://chai-band.com/)まで。この「松田LOCKS!」では、コーナーを担当する松田部長とアーティストの皆さんが、毎月最終水曜日にリスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda12/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/