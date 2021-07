「収穫時期のおかずは毎日ジャガイモ」「おばあちゃん家に謎の農機具」10代の農業あるある

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週木曜23時から農業の魅力を知ってもらうための部活動として「農業部 supported by JA全農」をお届けしています。7月1日(木)の放送では、顧問をつとめるパーソナリティのさかた校長が、リスナーから届いた“農業あるある”を紹介し、こもり教頭とともに感想を伝えました。(16歳女性)さかた顧問:はいはいはいはい……! これはそうですね。うち(の実家)はセロリ農家だけどスイカも作っていて、この時期は毎日出ていたからね。こもり教頭:そうなんだ!さかた顧問:旬な野菜は出ちゃうよね。(15歳女性)さかた顧問:軍手しろ!(笑)。軍手をしたとて……なのかな? 稲のザラザラした部分が手に触ると痛いよね。こもり教頭:稲って痛いんだ……。さかた顧問:軍手をオススメするけど、作業しづらいという人もいるんだよね。繊細な仕事は、素手でやったほうがいいからね。カマも軍手だと意外とスベるしね。素手が信頼できるのもわかる。こもり教頭:素手が信頼できるのは、俺もわかる!さかた顧問:たしかにあるあるですね。(15歳男性)さかた顧問:あーなるほど! 3個ね!!こもり教頭:3個も謎の機械があったら怖くない?!さかた顧問:いやいやいや! トラクターとか、知っている機械もあるのよ。そのなかに、マジで謎のやつもある!こもり教頭:(笑)。さかた顧問:俺は……出荷用のダンボールを留めるやつ! でっけぇホッチキスみたいなのがあるのよ。正式名称ではないと思うけど、ガチャガチャって音が鳴るからガチャガチャって呼んでた。家ごとの呼び方もあるよね(笑)。この日の放送では、「農業部」の部員として番組で農業体験レポートを届けている虹のコンキスタドールの新曲「ココロPRISM」を初オンエア。7月8日(木)に、メンバーの的場華鈴さん、大和明桜さん、大塚望由さん、桐乃みゆさんがゲスト出演することも伝えられました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/