斉木久美子原作によるTVアニメ「かげきしょうじょ!!」の追加キャストとして、穴井一尉役を若本規夫が務めることが明らかに。併せて映像「穴井一尉スペシャルWEB SPOT」が公開された。

本日7月3日24時より、AT-Xほかで順次放送開始となる「かげきしょうじょ!!」。穴井一尉は主人公のさらさたち紅華歌劇音楽学校の予科生を指導する自衛官だ。「穴井一尉スペシャルWEB SPOT」では穴井一尉の登場シーンと、若本による「かげきしょうじょ!!」の放送告知ボイスが楽しめる。

アニメ「かげきしょうじょ!!」

放送情報

AT-X：2021年7月3日（土）より毎週土曜日24:00～

TOKYO MX：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～

BS11：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～

HTB：2021年7月7日（水）より毎週水曜日25:50～

配信情報

ABEMA：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～

dアニメストア：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～

そのほか各種配信サイトにて7月6日（火）25:00より順次配信開始

スタッフ

原作：「かげきしょうじょ!!」 斉木久美子（白泉社『メロディ』連載）

監督：米田和弘

シリーズ構成：森下直

キャラクターデザイン：岸田隆宏

サブキャラクターデザイン：飯田恵理子、高田晃、牧孝雄

プロップデザイン：古賀美裕紀

総作画監督：今岡大、高田晃、福永智子、牧孝雄

美術設定/美術監督：谷川広倫

色彩設計：坂上康治

撮影監督：浅黄康裕

編集：今井大介

音響監督：長崎行男

音楽：斉藤恒芳

音楽制作：キングレコード

制作：PINE JAM

キャスト

渡辺さらさ：千本木彩花

奈良田愛：花守ゆみり

杉本紗和：上坂すみれ

星野薫：大地葉

山田彩子：佐々木李子

沢田千夏：松田利冴

沢田千秋：松田颯水

野島聖：花澤香菜

中山リサ：小松未可子

竹井朋美：寺崎裕香

安道守：諏訪部順一

奈良田太一：野島健児

里美星：七海ひろき

白川暁也：高梨謙吾

白川煌三郎：子安武人

※高田晃の「高」ははしごだかが正式表記。

(c)斉木久美子・白泉社／「かげきしょうじょ!!」製作委員会