TVアニメ「ぼくたちのリメイク」の第1話のあらすじと場面カットが公開に。併せてBlu-ray情報も発表された。

本日7月3日に放送がスタートする「ぼくたちのリメイク」。第1話「なにもかもダメになって」では、勤務していたゲーム会社が立ち行かなくなり、伊藤昌弘演じる主人公・橋場恭也は実家へと帰省することに。10年前の選択を後悔していた恭也が、かつて受験した芸術大学の合格通知を眺めていると、なんと10年前にタイムスリップしてしまい……。場面カットには古賀葵演じる志野亜貴、愛美演じる小暮奈々子、東山奈央演じる河瀬川英子、石谷春貴演じる鹿苑寺貫之ら、恭也と大学で切磋琢磨していく仲間たちの姿も収められた。

TVアニメ全12話を収録するBlu-rayは上下巻でそれぞれ10月27日、12月22日に発売。上巻には特典としてキャラクター原案・えれっと描き下ろしの上下巻収納BOXや、キャラクターデザイン・川村幸祐描き下ろしの三方背スリーブケースなどが用意された。またアニメイト、ゲーマーズをはじめとした各店舗での予約特典情報も発表されている。詳細は公式サイトで確認を。

TVアニメ「ぼくたちのリメイク」

放送情報

TOKYO MX：2021年7月3日（土）より毎週土曜日22:00～

KBS京都：2021年7月3日（土）より毎週土曜日23:00～

BS日テレ：2021年7月3日（土）より毎週土曜日24:00～

サンテレビ：2021年7月3日（土）より毎週土曜日24:30～

北陸朝日放送：2021年7月3日（土）より毎週土曜日26:30～（第1話のみ26:00～）

北海道テレビ：2021年7月6日（火）より毎週火曜日25:20～

静岡放送：2021年7月6日（火）より毎週火曜日25:55～

AT-X：2021年7月7日（水）より毎週水曜日23:00～

新潟テレビ21：2021年7月8日（木）より毎週木曜日26:15～（第1話のみ25:55～）

長野朝日放送：2021年7月12日（月）25:50～

スタッフ

原作：木緒なち「ぼくたちのリメイク」（MF文庫J刊）

キャラクター原案：えれっと

監督：小林智樹

シリーズ構成：木緒なち

キャラクターデザイン：川村幸祐

総作画監督：川村幸祐、枡田邦彰、佐藤元昭

美術監督：中村典史

美術設定：中島美佳

美術背景：スタジオなや

色彩設計：田川沙里

撮影監督：難波史

編集：丸山流美

音響監督：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：竹田祐介（Elements Garden）、近藤世真（Elements Garden）

音楽制作：ブシロードミュージック

プロデュース：フロントウイング

アニメーション制作：feel.

キャスト

橋場恭也：伊藤昌弘

志野亜貴：古賀葵

小暮奈々子：愛美

河瀬川英子：東山奈央

鹿苑寺貫之：石谷春貴

加納美早紀：沢城みゆき

火川元気郎：高橋英則

桐生孝史：田丸篤志

樋山友梨佳：大塚紗英

杉本ミキオ：落合福嗣

柿原将：中島ヨシキ

橋場美世子：反田葉月

(c)木緒なち・KADOKAWA／ぼくたちのリメイク製作委員会