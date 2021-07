7月9日(金)に放送されるテレビ朝日系「ミュージックステーション」にA_o、いきものがかり、池田エライザ、上白石萌音、GENERATIONS from EXILE TRIBE、STUTS & 松たか子 with 3exes、Snow Man、Perfumeが出演する。

BiSHのアイナ・ジ・エンドとROTH BART BARONの三船雅也によるユニット・A_oは、ポカリスエットのCMソングとして話題を集めたデビュー曲「BLUE SOULS」を披露。山下穂尊(G)が今年夏をもって脱退するいきものがかりは、“3人が最後のMステで披露したい名曲”を届ける。

池田エライザは、薬師丸ひろ子「Woman “Wの悲劇”より」、上白石萌音は中山美穂&WANDS「世界中の誰よりきっと」をカバー。GENERATIONSは7月14日リリースのニューアルバム「Up & Down」からリード曲「Make Me Better」をパフォーマンスする。

STUTS & 松たか子 with 3exesは、カンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」主題歌「Presence」をプロデュースしたSTUTS、メインボーカルを務める主演の松たか子、コーラスを担当する岡田将生、角田晃広(東京03)、松田龍平によるユニット。「Mステ」ではSTUTSと松がKID FRESINOをフィーチャリングラッパーとして迎えたバージョンの主題歌を披露する。

またSnow Manは7月14日に発表されるニューシングルの表題曲「HELLO HELLO」を歌唱。Perfumeは本日7月2日に配信リリースされた「ポリゴンウェイヴ」をパフォーマンスする。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」

2021年7月9日(金)21:00~21:54

<出演者および歌唱曲>

A_o「BLUE SOULS」

いきものがかり「3人が最後のMステで披露したい名曲」

池田エライザ「Woman “Wの悲劇”より」

上白石萌音「世界中の誰よりきっと」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」

STUTS & 松たか子 with 3exes「Presence I (feat. KID FRESINO)」

Snow Man「HELLO HELLO」

Perfume「ポリゴンウェイヴ」