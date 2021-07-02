ヒロユキ原作によるTVアニメ「カノジョも彼女」のBlu-ray / DVD発売が決定。ヒロユキ描き下ろしマンガなど特典の詳細が明かされた。

本日7月2日深夜よりTBS、MBSほかにて放送がスタートする「カノジョも彼女」。Blu-ray / DVDは各巻3話分を収録した全4巻で10月6日より順次販売される。各巻の初回生産版はアニメ描き下ろし特製デジパック仕様に。さらに初回生産特典としてヒロユキの新規描き下ろしマンガ付きブックレットも各巻に封入される。また第1巻には、原作のプロトタイプとなった約50ページの同人誌 「正々堂々、二股する話」が特典として用意されていることも告知された。

TVアニメ「カノジョも彼女」

放送情報

TBS：2021年7月2日（金）より毎週金曜日26:25～

MBS：2021年7月2日（金）より毎週金曜日26:25～

BS-TBS：2021年7月2日（金）より毎週金曜日27:00～

AT-X：2021年7月7日（水）より毎週水曜日22:30～ ※リピート放送あり

配信情報

ABEMAプレミアム：2021年7月2日（金）より毎週金曜日27:00～

ABEMA：2021年7月3日（土）より毎週土曜日24:00～

dアニメストア：2021年7月7日（水）より毎週水曜日27:30～

Amazon Prime Video：2021年7月9日（金）より毎週金曜日27:30～



Netflix、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンド、milplus、ひかりTV、U-NEXT、FOD、dTV、GYAO!ストア、ニコニコ生放送、MBS動画イズム：2021年7月9日（金）より順次配信開始

スタッフ

原作：ヒロユキ（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：桑原智

シリーズ構成：大知慶一郎

脚本：大知慶一郎、犬飼和彦、森田眞由美

キャラクターデザイン・総作画監督：豊田暁子

美術監督：斉藤雅己

色彩設計：油谷ゆみ

撮影監督：木村俊也（T2スタジオ）

編集：内田渉（コンクエスト）

音響監督：本山哲

音響制作：HALF H・P STUDIO

音楽：櫻井美希、斎木達彦、青木沙也果

音楽制作：日音

音楽協力：ミリカ・ミュージック

アニメーション制作：手塚プロダクション

キャスト

向井直也：榎木淳弥

佐木咲：佐倉綾音

水瀬渚 ：和氣あず未

星崎理香：竹達彩奈

桐生紫乃：高橋李依

(c)ヒロユキ・講談社/カノジョも彼女製作委員会 2021