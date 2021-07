『熊本×ONE PIECE』復興PRアニメ英語・日本語字幕版公開！

『ONE PIECE』熊本復興プロジェクトとして現在公開中の熊本県オリジナルPRアニメーション『EPISODE OF KUMAMOTO ~蘇るヒノ国の秘宝~』より、日英2言語版が全話公開された。



熊本県では、平成28年の熊本地震直後から、熊本県出身の漫画家・尾田栄一郎氏が描く人気漫画『ONE PIECE』と連携した復興プロジェクトを進めており、現在、被災した各地に麦わらの一味の銅像を設置する「ヒノ国」復興編を展開している。

本プロジェクトの一環として、今年4月から、ルフィとバギー、そしてくまモンが県内各地を巡り、熊本地震や令和2年7月豪雨からの復興の状況や、熊本の魅力を紹介するアニメーション動画『EPISODE OF KUMAMOTO ~蘇るヒノ国の秘宝~』全6話(エピソード0~5)を公開中だ。



そして今回、国内外のより多くの方に視聴してもらうため、動画6本の英語字幕版と日本語字幕版を2021年7月2日(金)より公開!

本動画は熊本県ホームページ及び「ONE PIECE熊本復興プロジェクト」特設サイトにて視聴することができる。



『EPISODE OF KUMAMOTO ~蘇るヒノ国の秘宝~』を日英2言語でも楽しもう!



