TVアニメ「精霊幻想記」より、第1話「前世の記憶」の場面カットが公開された。

7月5日よりテレビ東京ほかで順次放送される「精霊幻想記」は、北山結莉のライトノベルを原作とするファンタジー。第1話では20歳の大学生・春人が幼なじみの美春に思いを伝えられぬまま、路線バスの事故で命を落としてしまう。ところ変わってベルトラム王国のスラム街で、悪夢にうなされ目覚めた孤児の少年リオの脳内に、突如として春人の記憶がフラッシュバックする。場面カットには頬を赤らめ真剣な表情をしているリオをはじめ、セリア、アイシア、フローラがそれぞれ描かれている。

TVアニメ「精霊幻想記」

放送情報

テレビ東京：2021年7月5日（月）から毎週月曜日26:00～

BSフジ：2021年7月6日（火）から毎週火曜日24:30～

AT-X：2021年7月6日（火）から毎週火曜日22:30～ ※リピート放送：毎週木曜日10:30～ / 毎週月曜日16:30～

配信情報

ABEMA：2021年7月7日（水）より毎週水曜日22:00～配信 ※7月6日（火）12:00～ABEMAプレミアム先行配信。

Amazon Prime Video、U-NEXT、アニメ放題、dアニメストア、バンダイチャンネル、Hulu、ひかりTV、FOD、GYAO!、J:COMオンデマンド、milplus、TELASA、ニコニコチャンネル、ビデオマーケット、Rakuten TV、Google Play、YouTube、HAPPY!動画、クランクイン！ビデオ、TSUTAYA TVほかで2021年7月11日（日）12:00～順次配信開始

スタッフ

原作：北山結莉「精霊幻想記」（HJ文庫 / ホビージャパン）

キャラクター原案：Riv

監督・シリーズ構成：ヤマサキオサム

脚本：ヤマサキオサム、広田光毅、笹野恵、中村能子

キャラクターデザイン：油布京子

音楽：山崎泰之

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

キャスト

リオ：松岡禎丞

リオ（幼少期）：諏訪彩花

セリア＝クレール：藤田茜

アイシア：桑原由気

ラティーファ：楠木ともり

綾瀬美春：原田彩楓

クリスティーナ＝ベルトラム：鈴代紗弓

フローラ＝ベルトラム：本渡楓

ロアナ＝フォンティーヌ：金子彩花

アルフレッド＝エマール：浜田賢二

シャルル＝アルボー：田丸篤志

レイス＝ヴォルフ：遊佐浩二

リーゼロッテ＝クレティア：東山奈央

サラ：新田ひより

オーフィア：首藤志奈

アルマ：西明日香