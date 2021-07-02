イノウエ原作によるTVアニメ「死神坊ちゃんと黒メイド」第1話「坊ちゃんとアリス」の場面カットが公開された。
TOKYO MXほかにて7月4日より順次放送される「死神坊ちゃんと黒メイド」。触れた生物の命を奪ってしまう呪いをかけられた“死神”と呼ばれる坊ちゃんと、彼に逆セクハラすることを楽しみながらも、周囲から拒絶されている坊ちゃんに献身的に仕えるメイド・アリスが描かれる。第1話ではアリスにドキドキしっぱなしの坊ちゃんのもとに、子供の頃の友人・フィリップが訪ねてきて……。場面カットにはアリスを前に頬を赤らめる坊ちゃんや、微笑むアリスの姿が切り取られた。
TVアニメ「死神坊ちゃんと黒メイド」
放送情報
TOKYO MX：2021年7月4日（日）より毎週日曜日22:00～
BS11：2021年7月4日（日）より毎週日曜日23:30～
読売テレビ：2021年7月5日（月）より毎週日曜日25:59～
AT-X：2021年7月8日（木）より毎週木曜日21:30～
配信情報
dアニメストア：2021年7月4日（日）より毎週日曜日22:00～地上波同時・最速配信
Amazon Prime Video、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンド、milplus、ひかりTV、U-NEXT、FOD、ABEMA、GYAO!、ytv MyDo!、TSUTAYA TV、ビデオマーケット、Rakuten TV、HAPPY!動画、DMM.com 動画、music.jp
スタッフ
原作：イノウエ（小学館「サンデーうぇぶり」連載中）
監督：山川吉樹
シリーズ構成：白根秀樹
キャラクターデザイン：桑波田満（SMDE）
CGディレクター：鈴木勇介（SMDE）
キャラクターモデルディレクター：畑野雄哉（SMDE）
美術監督：鈴木朗
色彩設計：木村美保
撮影監督：福世晋吾
編集：坪根健太郎（REAL-T）
音響監督：明田川仁
音楽：奥田弦、渡辺剛
アニメーション制作：J.C.STAFF
CGI：SMDE
製作：死神坊ちゃんと黒メイド製作委員会
キャスト
坊ちゃん：花江夏樹
アリス：真野あゆみ
ロブ：大塚芳忠
ヴィオラ：水瀬いのり
カフ：倉持若菜
ザイン：神谷浩史
ウォルター：内田雄馬
(c)イノウエ/小学館・死神坊ちゃんと黒メイド製作委員会