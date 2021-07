『白猫』7周年！ アニメ『ゼロクロ』無料配信、西川貴教コメントも

コロプラは、スマートフォン向けアクションRPG『白猫プロジェクト』の7周年を記念して、TVアニメ『白猫プロジェクト ZERO CHRONICLE』の無料配信を、2021年6月28日から開始した。



『白猫プロジェクト』は、簡単操作で爽快なアクションが楽しめるスマートフォン向け3DアクションRPG。

2021年6月30日から始まったイベント開催に先駆けて、TVアニメ『白猫プロジェクト ZERO CHRONICLE』の無料配信が、コロプラの公式YouTubeチャンネル「COLOPL CHANNEL」(以下、「COLOPL CHANNEL」)で開始された。



TVアニメ『白猫プロジェクト ZERO CHRONICLE』は、『白猫プロジェクト』の人気イベント『ゼロ・クロニクル ~はじまりの罪~』を題材としたTVアニメで、2020年4月6日からTV放送されていた。

今回の無料配信では、6月28日に第1話が配信開始されており、第2話以降は平日16:00に1話ずつの更新を予定。配信は2021年7月14日(水)15:59までを予定している。



またTVアニメ『白猫プロジェクト ZERO CHRONICLE』のオープニングテーマを担当した西川貴教からの『白猫』7周年お祝いコメントも、『白猫』公式Twitterと「COLOPL CHANNEL」にて公開されている。





>>>『白猫プロジェクト ZERO CHRONICLE』無料配信関連の画像を全部見る(画像6枚)



(C)COLOPL, Inc.

(C) COLOPL/Shironeko Animation Project