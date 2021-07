ロッテは2日、「BLACK SUMMER WEEKEND(ブラックサマーウィークエンド)supported by クーリッシュ」の9試合で、ZOZOマリンスタジアムを「BLACK SUMMER WEEKEND supported by クーリッシュ」のテーマカラーの1つであるミントグリーンにライトアップすることになったと発表した。



「魅惑のボールパークで自由に遊ぶ、特別な夏」をコンセプトにした夏の特別イベント「BLACK SUMMER WEEKEND(ブラックサマーウィークエンド)supported by クーリッシュ」が開催されるのは、7月3日〜5日楽天戦、7月9日〜11日北海道日本ハム戦、8月13日〜15日オリックス戦(いずれもZOZOマリンスタジアム)の計9試合。



ライトアップはデーゲームの試合後、ナイターの試合開始時間から試合終了1時間後まで実施。外壁のライトアップ以外にも、スタメン紹介映像など特別バージョンのビジョン演出や「クーリッシュ ジェット」と題したCO2ガスを使用した演出、スタンド内に設置される特設スタジオからのスタジアムMCのYUIとスタジアムDJのDJ CREWによるパフォーマンス、テーマカラーのブラックとミントグリーンで装飾され日替わりでDJが来場する「クーリッシュ ベース」(球場コンコース207通路付近)の設置、3塁側コンコースに掲出されているユニホームバナーをBLACK SUMMERユニホームに変更など、ZOZOマリンスタジアムの演出面でもBLACK SUMMER WEEKEND supported by クーリッシュの世界観を表現し、イベントを盛り上げる。



▼ 千葉ロッテマリーンズ広報室コメント

「BLACK SUMMER WEEKENDでは様々なイベントを行い、盛り上げていきます。ファンの皆様もお楽しみいただいてぜひこの夏の思い出を作っていただければと思います。そしてマリーンズはブラックサマーユニホームと共に力強く勝ち続けていきますので応援宜しくお願いします!」