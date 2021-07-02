7月3日（土）に日本テレビ系で放送される音楽特番「THE MUSIC DAY」で披露されるジャニーズメドレーの詳細が発表された。
「THE MUSIC DAY」史上最多となる総勢11組が参加する今回のメドレーは、それぞれのグループが別のグループの楽曲を歌う形で披露される。このたび、その組み合わせが明らかに。V6はSMAP「世界に一つだけの花」、NEWSは少年隊「仮面舞踏会」、関ジャニ∞はジャニーズWEST「ええじゃないか」、KAT-TUNはタッキー＆翼「夢物語」、Hey! Say! JUMPはSnow Man「D.D.」、Kis-My-Ft2は光GENJI「パラダイス銀河」、Sexy ZoneはNEWS「チャンカパーナ」、ジャニーズWESTはシブがき隊「スシ食いねェ！」、King & PrinceはKAT-TUN「Real Face#2」、SixTONESはトラジ・ハイジ「ファンタスティポ」、Snow ManはKing & Prince「シンデレラガール」をパフォーマンスする。
ほか、KinKi Kids「硝子の少年」、V6「WAになっておどろう」、嵐「Happiness」、関ジャニ∞「ズッコケ男道」なども披露されるという。各グループの代表曲が集まったスペシャルメドレーを、ファンは楽しみにしておこう。
「THE MUSIC DAY」ジャニーズメドレー披露楽曲
V6
SMAP「世界に一つだけの花」
NEWS
少年隊「仮面舞踏会」
関ジャニ∞
ジャニーズWEST「ええじゃないか」
KAT-TUN
タッキー＆翼「夢物語」
Hey! Say! JUMP
Snow Man「D.D.」
Kis-My-Ft2
光GENJI「パラダイス銀河」
Sexy Zone
NEWS「チャンカパーナ」
ジャニーズWEST
シブがき隊「スシ食いねェ！」
King & Prince
KAT-TUN「Real Face#2」
SixTONES
トラジ・ハイジ「ファンタスティポ」
Snow Man
King & Prince「シンデレラガール」
日本テレビ系「THE MUSIC DAY」
2021年7月3日（土）15:00～22:54
＜出演者＞
あいみょん / adieu / Ado / いきものがかり / EXIT / EXILE / AKB48 / ENHYPEN / 岡村孝子 / 荻野目洋子 / Official髭男dism / ORANGE RANGE / KAT-TUN / Gaho / 上白石萌音 / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / きゃりーぱみゅぱみゅ / King & Prince / 倉木麻衣 / 倖田來未 / 櫻坂46 / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / ジャニーズWEST / 鈴木亜美 / SixTONES / Snow Man / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / 高橋洋子 / DA PUMP / DISH// / DEAN FUJIOKA / 東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大 / TOMORROW X TOGETHER / TWICE / NEWS / 乃木坂46 / Novelbright / 花＊花 / PUFFY / Perfume / 早見優 / ハラミちゃん / ピコ太郎 / BTS / 一青窈 / 日向坂46 / 昼南乃風 / V6 / Foorin / Hey! Say! JUMP / 星野源 / 松本伊代 / 三浦大知 / 宮本笑里 / 宮本浩次 / モーニング娘。'21 / MONGOL800 / 安田レイ / 優里 / ゆず / Little Black Dress / Ryu / WANIMA / and more
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一 / 水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム / 市來玲奈（日本テレビアナウンサー）