7月3日(土)に日本テレビ系で放送される音楽特番「THE MUSIC DAY」で披露されるジャニーズメドレーの詳細が発表された。

「THE MUSIC DAY」史上最多となる総勢11組が参加する今回のメドレーは、それぞれのグループが別のグループの楽曲を歌う形で披露される。このたび、その組み合わせが明らかに。V6はSMAP「世界に一つだけの花」、NEWSは少年隊「仮面舞踏会」、関ジャニ∞はジャニーズWEST「ええじゃないか」、KAT-TUNはタッキー&翼「夢物語」、Hey! Say! JUMPはSnow Man「D.D.」、Kis-My-Ft2は光GENJI「パラダイス銀河」、Sexy ZoneはNEWS「チャンカパーナ」、ジャニーズWESTはシブがき隊「スシ食いねェ!」、King & PrinceはKAT-TUN「Real Face#2」、SixTONESはトラジ・ハイジ「ファンタスティポ」、Snow ManはKing & Prince「シンデレラガール」をパフォーマンスする。

ほか、KinKi Kids「硝子の少年」、V6「WAになっておどろう」、嵐「Happiness」、関ジャニ∞「ズッコケ男道」なども披露されるという。各グループの代表曲が集まったスペシャルメドレーを、ファンは楽しみにしておこう。

「THE MUSIC DAY」ジャニーズメドレー披露楽曲

V6

SMAP「世界に一つだけの花」

NEWS

少年隊「仮面舞踏会」

関ジャニ∞

ジャニーズWEST「ええじゃないか」

KAT-TUN

タッキー&翼「夢物語」

Hey! Say! JUMP

Snow Man「D.D.」

Kis-My-Ft2

光GENJI「パラダイス銀河」

Sexy Zone

NEWS「チャンカパーナ」

ジャニーズWEST

シブがき隊「スシ食いねェ!」

King & Prince

KAT-TUN「Real Face#2」

SixTONES

トラジ・ハイジ「ファンタスティポ」

Snow Man

King & Prince「シンデレラガール」

日本テレビ系「THE MUSIC DAY」

2021年7月3日(土)15:00~22:54

<出演者>

あいみょん / adieu / Ado / いきものがかり / EXIT / EXILE / AKB48 / ENHYPEN / 岡村孝子 / 荻野目洋子 / Official髭男dism / ORANGE RANGE / KAT-TUN / Gaho / 上白石萌音 / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / きゃりーぱみゅぱみゅ / King & Prince / 倉木麻衣 / 倖田來未 / 櫻坂46 / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / ジャニーズWEST / 鈴木亜美 / SixTONES / Snow Man / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / 高橋洋子 / DA PUMP / DISH// / DEAN FUJIOKA / 東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大 / TOMORROW X TOGETHER / TWICE / NEWS / 乃木坂46 / Novelbright / 花*花 / PUFFY / Perfume / 早見優 / ハラミちゃん / ピコ太郎 / BTS / 一青窈 / 日向坂46 / 昼南乃風 / V6 / Foorin / Hey! Say! JUMP / 星野源 / 松本伊代 / 三浦大知 / 宮本笑里 / 宮本浩次 / モーニング娘。'21 / MONGOL800 / 安田レイ / 優里 / ゆず / Little Black Dress / Ryu / WANIMA / and more

総合司会:櫻井翔

司会:羽鳥慎一 / 水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

NEXTゲート司会:バカリズム / 市來玲奈(日本テレビアナウンサー)