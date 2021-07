ONE OK ROCKの最新曲「Broken Heart of Gold」のアコースティックバージョンが、本日7月2日に配信リリースされた。

「Broken Heart of Gold」は現在公開中の映画「るろうに剣心 最終章 The Beginning」の主題歌で、オリジナルバージョンは5月にリリースされている。本日配信のアコースティックバージョンは、メンバーがこのアレンジのために改めてスタジオに入って制作した。

なおONE OK ROCKは7月22日から25日に山梨・河口湖ステラシアターにて初のアコースティックライブを開催。この模様は7月31日に配信される。